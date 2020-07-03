Молдавский лей обесценился к концу недели

Молдавский лей резко просел по отношению к евро и доллару США.

Согласно данным Национального банка Молдовы в пятницу, 3 июля, и выходные молдавский лей сильно потерял в цене. По отношению к евро национальная валюта Молдовы обесценился на 18 банов – курс единой европейской валюты составит 19,43 леев. По отношению к доллару США молдавский лей упал на 4,5 бана, и будет стоить 17,23 леев.

Цена на румынский лей выросла на четыре бана – до отметки 4,02 леев РМ. Российский рубль будет стоить 0,2448 леев, а украинская гривна – 0,6337 леев.

Пара евро/доллар сейчас торгуется на международных валютных рынках в соотношении 1,1240.

Автор: Михаил Генчу