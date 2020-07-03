Опрос: если бы выборы состоялись в воскресенье, в парламент прошли бы две партии

Если бы выборы состоялись в воскресенье, то в парламент прошли бы только две партии. Об этом говорит Барометр общественного мнения. По его данным больше всего люди склонны голосовать за ПСРМ или ПДС. Эти партии набрали бы примерно по 16 процентов.

Не преодолели бы избирательный порог партия "Шор", формирование "Наша партия", ДПМ, ПКРМ и Платформа DA. У всех них меньше пяти процентов.

Что касается президентских выборов, то здесь лидирует действующий глава государства Игорь Додон. Его готовы переизбрать чуть более 22-х процентов респондентов. На втором месте — Майя Санду с 11-ю процентами голосов. Примечательно, что почти две трети опрашиваемых отказались отвечать на вопрос. Исследование было проведено в период с 13-го по 23-е июня. В нём приняли участие 1200 человек, погрешность результатов плюс-минус три процента.

Опрос от компании IMAS даёт другое представление о предпочтениях избирателей. Так, исходя из ответов респондентов, в парламент прошли бы четыре партии. Это ПСРМ, ПДС, "Шор" и формирование "Наша партия". На президентских выборах люди наиболее склонны голосовать за Игоря Додона — такой ответ дали чуть более 29 процентов опрошенных.

Майя Санду отстаёт от него почти на столько же, сколько и в Барометре общественного мнения. В опросе IMAS приняли участие чуть более тысячи человек, погрешность итогов — 3 процента.