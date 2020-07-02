Григорий Петренко: Майя Санду совершает серьёзную политическую ошибку

Лидер партии «Европейские Левые» Григорий Петренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение партии «Действие и солидарность» о бойкоте заседания парламента.

«От фракции Нэстасе можно было ожидать все что угодно. Они хотят свое правительство любой ценой. Но PAS и Майя Санду, по-моему, совершают серьезную политическую ошибку, сорвав заседание Парламента вместе с группой Канду и Шором.

И дело даже не в том, должен был прийти генпрокурор в Парламент или нет. Дело в том, что группе Канду получилось навязать повестку дня всей парламентской оппозиции.

Майя, видимо, не видит со стороны, что Канду переигрывает их во всем. Он сегодня становится оппозиционером номер один в Парламенте, нравится нам это или нет. Они на всех телеканалах. Они выходят с инициативами. Они дерутся с полицейскими. Они создают вокруг себя события. А Майя с Нэстасе создают вокруг себя пока только жалкую внутрипартийную возню (суть которой - сколько будет кандидатов справа), даже не понимая, что Канду разворачивается на их политическом поле.

Сегодня плахишам в Парламенте удалось ещё раз переиграть Майю. Про Нэстасе молчу, там некого переигрывать. Санду стоит окончательно определиться: либо досрочные выборы, либо новое парламентское большинство.

Сегодняшнее решение PAS ещё больше размывает их позицию, а значит даёт Плахотнюку с Канду больше возможностей», пишет Петренко.

Напомним, сегодня перед заседанием парламента о бойкоте заявила парламентская группа Pro Moldova во главе с Андрианом Канду. Позднее к бойкоту присоединились партии «Шор», а также партии «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность».

Таким образом, заседание не состоялось ввиду отсутствия кворума.