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Общество
На улице Армянской - ажиотаж: В Кишиневе у Центрального рынка сносят киоски
03.07.2020

По словам мэра столицы Иона Чебана, там будет оборудована парковка.

Сегодня началась эвакуация 30 киосков с тротуара на улице Армянская, на отрезке от входа на Центральный рынок до улицы Митрополит Варлаам. Об этом написал генеральный примар столицы Ион Чебан.

По словам градоначальника, экономическому агенту, у которого истек срок действия договора об аренде земли, неоднократно указывали на необходимость демонтажа своих киосков, но он не отреагировал.

– В настоящее время работы выполняются претурой сектора Центр, которая оставляет за собой право подать в суд на экономического агента для возмещения расходов на снос киосков. Очистка города от «будок» продолжится. В столице не должно быть разноцветных киосков и павильонов, душащих город, – подчеркнул Чебан.

Напомним, что половина тротуара на этом отрезке была приватизирована, а участки разграничены при помощи гвоздей, вбитых в асфальт.

На этом месте вместо киосков в ходе осуществления проекта по модернизации Центрального рынка будут обустроены парковочные места.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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