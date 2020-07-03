Социалист Григоре Новак представил новое видео с пропавшим депутатом Штефаном Гацканом

Тот факт, что машина депутата Штефана Гацкана находится на стоянке парламента не является чем-то необычным, утверждает депутат-социалист Григорий Новак. Более того, депутат утверждает, что часто депутаты оставляют свои автомобили на стоянке парламента. На вопрос, на чем Штефан Гацкан уехал из парламента, депутат-социалист не смог ответить, отмечает IPN.

Также депутат-социалист Григорий Новак представил в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8 новые видеозаписи с депутатом Штефаном Гацканом, в которых тот утверждает, что он в порядке и призывает общество к спокойствию.

„Уважаемые депутаты, друзья, родственники, хочу внести некоторые уточнения: я в порядке, добровольно отказался от депутатского мандата. Я не был захвачен, и не задержан. Я на стадии психоэмоциональной реабилитации. Прошу от души, не настраивайте негативно окружающих. Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов и благоразумия во всем, что вы делаете”,- заявил Штефан Гацкан в видеозаписи, представленной на телефоне депутата Григория Новак.

Депутат ДПМ Николае Чубук утверждает, что за последние два дня в публичном пространстве слишком много обсуждается тот факт, что депутат Штефан Гацкан был силой задержан.

„Я думаю, что до тех пор, пока не будет доказано обратное, мы можем предположить, что человек уединился. Мы скоро увидим, когда он вернется в страну, каковы будут его аргументы, если он захочет говорить с прессой. Те, кто настаивает на идее с захватом, должны обратиться в компетентные органы, прокуратуру, полицию и так далее, но мы полагаемся на факты”,- заявил Николае Чубук.

Штефан Гацкан стал депутатом в марте этого года, выиграв новые парламентские выборы в избирательном округе № 38 Хынчешть (15 марта), где баллотировался от Партии социалистов. 30 июня Штефан Гацкан объявил, что выходит из фракции ПСРМ и присоединяется к парламентской группе Pro Moldova. В ходе брифинга, проведенного совместно с членами группы Pro Moldova, Штефан Гацкан заявил, что это его личное решение и попросил ПСРМ не нападать на него, на родственников, друзей и избирателей с целью заставить его изменить свое решение.

На своей странице в Facebook депутат аргументировал свои действия тем, что бесконечные политические бои, серьезные ошибки управления, непрофессиональные решения, отсутствие мужества и даже допуск фальсификаций в управлении кризисом COVID-19 со стороны команды Партии социалистов заставили его отделиться от этой партии. Всего через день, 1 июля, Штефан Гацкан подписал заявление об отказе от депутатского мандата, исчезнув из публичного пространства.

Партия социалистов опубликовала пресс-релиз, в котором отмечается, что Штефан Гацкан „остается частью команды ПСРМ и будет активно участвовать в работе социальной группы формирования, чтобы использовать свой профессиональный опыт в разработке и продвижении проектов, связанных с политиками в здравоохранении”. Pro Moldova заявила, что депутат был силой задержан.