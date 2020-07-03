Ион Кику о политической ситуации в стране: это вызывает отвращение

Ситуация, сложившаяся на политическом уровне вокруг дела депутата Штефана Гацкана, является примером того, как не нужно себя вести. Более того, то, что произошло в стране за последние два дня, вызывает только отвращение. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

„Я стараюсь думать о людях, которые три месяца назад вышли к избирательным урнам и избрали депутата, вот о них я в первую очередь думаю. Результат все этого, я считаю, многое говорит о том, как мы, как страна, как государство, как общество деградировали. Особенно элита, пена, которая по определению должна вести людей в некоторое направление, должна показывать пример, учить иногда, как нужно делать. К сожалению, все, что мы видим сейчас - это примеры того, как не нужно делать.

Вот почему весь этот фильм, вся эта эпопея, вызывает только отвращение, сожаления. Мы деградировали как общество до такой степени, что в уже не видим решения, выход. Это очень серьезно. Я не хочу говорить категориями, но так больше не может продолжаться, продавать себя, покупать, менять. Мне неприятно говорить об этом”, - заявил Ион Кику.

Что касается того факта, что правительство взяло на себя ответственность перед парламентом по четырем законам, осознавая, что у него нет мажоритарной поддержки в законодательном органе страны, премьер-министр уточняет, что только воспользовался легальными инструментами.

„Тот факт, что сегодня парламент не позволяет премьер-министру представлять соответствующие проекты и фактически самоисключается от этого процесса, описанного в Конституции, означает только одно, означает, что речь идет о блокировании правительства со стороны парламента. Вы не позволяете правительству выполнять его обязанности, вы блокируете проекты, которые, я уверен, ожидаются обществом, а с другой стороны, вы не предъявляете вотум недоверия, вы не снимаете его.

Тогда возникает вопрос: что все это значит? Одно ясно, это коварная предвыборная стратегия, когда вы не берете на себя ответственность за ситуацию в стране, и оставляете правительство без инструментов в надежде, снова коварным образом, что через два-три месяца ситуация полностью ухудшится в стране, а затем вы приходите на белых конях и говорите: посмотрите, насколько они плохие”, - добавил премьер.