Никогда этого не было – и вот опять

Читают ли депутаты проекты, за которые голосуют? Ясно, что иной раз физически прочесть все просто невозможно, но для этого есть консультанты из аппарата парламента. Как иной раз осуществляется взаимодействие, стало ясно еще тогда, когда при продвижении законопроекта о налогообложении игрового бизнеса произошла ошибка с заниженной ставкой налога. Кто и на каком этапе исправил цифру – так и осталось неизвестным.

Как говаривал Черномырдин, никогда этого не было и вот опять. Депутат от ПСРМ Никита Цуркан во вторник рассказал 21-му телеканалу о ситуации, похожей на подставу, с законопроектом о внесении ряда поправок в закон о свободе выражения мнений. Его зарегистрировали в парламенте депутаты от Партии социалистов Никита Цуркан, Гайк Вартанян, Виталий Евтодьев и Василий Боля.

Сразу же после того, как появление проекта на сайте парламента заметили оппоненты, Цуркан написал в социальной сети следующее: «Партия социалистов выступает категорически против запрета любой символики, связанной с советским прошлым нашей страны. Ещё в 2010 году, когда тогдашняя власть впервые заговорила о запрете серпа и молота, а также другой советской символики, мы выступили категорически против этой абсурдной, антинародной и антидемократической инициативы. Социалисты всегда рассматривали и продолжают рассматривать советский период как один из важнейших периодов в истории нашей страны. Именно в советский период была создана индустриальная, научная и социальная база: были построены крупнейшие предприятия, городские районы, электростанции, больницы, школы, университеты, была создана академия наук, открыты национальные театры, музеи, филармония, созданы музыкальные коллективы, ставшие нашим национальным достоянием. Именно в советский период были сделаны крупнейшие инвестиции в промышленность, аграрный сектор, систему здравоохранения и образования нашей республики. Мы убеждены, что многое из советского опыта является актуальным и сегодня».

Цуркан написал, что социалисты «не имеют отношения к тексту законопроекта, зарегистрированного в парламенте 11 июня 2020 года, в той форме, которая стала достоянием общественности» и что «авторы отзывают законопроект на доработку».

В тот же день Партия социалистов выступила с заявлением, в котором выражала категорический протест против запрета любой символики, связанной с советским прошлым Молдовы. Подобную инициативу ПСРМ назвала «абсурдной, антинародной и антидемократической». ПСРМ подчеркнула, что не имеет отношения к тексту законопроекта № 233 в той его форме, которая стала достоянием общественности, а депутаты, инициировавшие его, отзывают проект на доработку. Факт появления его в представленном на сайте виде «станет предметом особого разбирательства».

В эфире 21-го телеканала Цуркан рассказал, что документ был представлен в юридическую комиссию парламента в одном виде, а на обсуждение попал в другом – с положением о запрете «распространения, пропагандирования и/или использования в политических целях символов тоталитарного коммунистического режима (серпа и молота)».

Партия Pro Moldova напомнила коллегам рекомендации Венецианской комиссии 2012 года, посчитавшей положения, связанные с запретом символов серпа и молота, не соответствующими духу демократии. Кстати, эти символы есть, например, на гербе Австрии. Есть они и на Знамени Победы. И еще - на электоральной эмблеме ПКРМ.

Парадокс ситуации в том, что юридическую консультацию юристу-социалисту Никите Цуркану давал юрист-бывший коммунист Сергей Сырбу. По мнению Цуркана, «положение о запрете коммунистических символов можно будет при обсуждении в парламенте во втором чтении убрать». Но это – западня: а хватит ли голосов? При утверждении органического закона их нужно не менее 51.

В искренности Цуркана, который позже оправдывался, говоря: «мы никогда не отказывались от своего прошлого и от его символов», не хотелось бы сомневаться. Когда-то, в бытность членом ПКРМ, он сам эти символы на митингах отстаивал. Правда, сейчас привести в свое оправдание этот аргумент стесняется. А было бы убедительно.

Но если это подстава, тогда возникает неудобный вопрос доверия к парламенту, где возможны такие манипуляции с документами. Эту тему развил ведущий программы Сергей Скрипник. Он сослался на недавнее выступление депутата Платформы DA Кирилла Моцпана, заявившего с парламентской трибуны об утечке в СМИ из законодательного органа строго конфиденциальной информации.

Но, возможно, при подготовке документа просто проявили халатность, не заметили изложенное в самом конце положение о коммунистических символах, с которыми СССР и советский народ победил фашизм. Подставились. А оппоненты не упустили возможность промахом депутатов-новичков воспользоваться. Но зачем вообще в такой спешке было вносить изменения в закон об ответственности за отрицание холокоста? Чтобы доказать Европе, что мы святее папы Римского?

Гайк Вартанян на этот вопрос ответил так: «Мы хотим усилить ответственность с учетом того, что в скором времени в парламенте появится законодательная инициатива о признании геноцида армян, и Молдова сможет присоединиться к большинству стран ЕС и России, которые уже признали этот исторический факт».

В Молдове отрицание холокоста уже преследуется в рамках Уголовного кодекса. Ряд стран приняли специальные законы, ввели крупные штрафы и тюремные сроки. В Австрии, Румынии и Чехии, к примеру, - до 10 лет. Но разве у нас кто-то отрицает холокост? Это так актуально? И нужно ли нам отрицание нацистского геноцида евреев увязывать с отрицанием советского прошлого?

Марина ЧЕРКАСОВА