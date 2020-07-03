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Общество
Все еще существует линия Сталина
03.07.2020

В конце 20-х годов советское военное руководство, в силу ряда причин было вынужденно принять решение о строительстве полосы укрепленных районов вдоль все западной границы СССР, в том числе и по Днестру.

Укреплённым районом (УР) называли участок местности, оборудованный в инженерном отношении для обороны. Линия обороны в виде узлов сопротивления, долговременных укреплённых позиций – это десятки километров инженерных сооружений, различных заграждений, минных полей.

В начале 30-х годов началось грандиозное строительство: одновременно возводились более десятка УРов. Бойкие перья иностранных журналистов моментально окрестили строящуюся полосу «Линией Сталина». На самом южном фланге возводились оборонительные сооружения Тираспольского УРа.

В районе Тирасполя были возведены несколько уникальных сооружений. Одно из них – группа огневых точек (артиллерийских и пулеметных), соединённых подземной частью. Под землёй находился целый комплекс вспомогательных сооружений: складские помещения, казармы, туалет, душевая, система водоснабжения, фильтро-вентиляционные установки, дизель-генераторы. Весь комплекс состоял из двух изолированных автономных групп таких сооружений. В среде исследователей советской фортификации комплекс сооружений получил название «Тираспольская минная группа».

Остатки этих сооружений и сейчас еще очень хорошо видны с Днестра…

Светлана ШЕЛЕСТ


 
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