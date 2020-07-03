Почта Молдовы возобновляет ещё 12 направлений для отправки и получения посылок

С 1 июня число стран международное почтовое сообщение возросло до 67. К прежнему списку добавилось ещё 12, сообщается на сайте “Почты Молдовы”.

На данный момент отправления и принятие грузов возможны во множества регионов мира. Наибольшее число доступных направлений приходится на страны Европы: Албанию, Армению, Австрию, Беларусь, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Чехию, Кипр, Хорватию, Данию, Швейцарию, Эстонию, Финляндию, Францию, Грузию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Северную Македонию, Великобританию, Черногорию, Норвегию, Польшу, Португалию, Румынию, Россию, Сербию, Словакию, Словению, Испанию, Швецию, Турцию, Украину, Венгрию и Нидерланды.

Далее следуют страны Азии и Океании, а также Северной и Южной Америки: Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Иордания, Израиль, Катар, Китай, Южная Корея, Сянган (Гонконг), Индия, Япония, Казахстан, Кыргызстан, Мальдивы, Пакистан, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Узбекистан, а также Аргентина, Бразилия, Уругвай, Мексика, США, Канада, Египет и Сенегал.

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17 марта государственное предприятие «Почта Молдовы» сообщило, что временно прекращает прием и выдачу международной корреспонденции и посылок. Решение было связано с распространением коронавирусной инфекции в мире, и как следствие, закрытия границ, массового прерывания сообщения и всеобщего карантина.