Правительство решило дать взятку депутатам

Решив принять на себя ответственность, первым делом правительство заявило, что хочет увеличить надбавки к зарплатам для парламентариев, сделав их больше, чем для полицейских, врачей и учителей.

Как заявил депутат Раду Мариан в предложенном правительством проекте говорится, что надбавки должны увеличиться на 10 процентов для учителей, на 20- для сотрудников силовых учреждений, на 30 — для врачей и на все 40 процентов для сотрудников парламента.

Есть мнение, что правительство решило дать взятку парламентариям, дабы те не отправляли его в отставку. Правда советник премьер-министра по связям с общественностью Виталий Драганча заявил, что не видел в проекте ничего, связанного с парламентом.

Правительство Кику взяло на себя ответственность за ряд проектов, предусматривающих бюджетные изменения. Если документы вступят в силу, бюджетные расходы увеличатся почти на 1 миллиард 300 миллионов леев, а доходы составят всего около 50 млн. леев. В то же время дефицит бюджета увеличится на 1 миллиард 200 миллионов леев.

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