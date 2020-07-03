В ОБСЕ возмутились пограничными антиковид-мерами Приднестровья

Миссия ОБСЕ выразила обеспокоенность ужесточением правил пересечения административной линии в Приднестровье. Эти меры спровоцировали в четверг стихийный митинг на мосту между городами Рыбница и Резина, сообщает ТАСС.

– Этот шаг несет тяжелые последствия для населения и негативно влияет на укрепление доверия в процессе урегулирования. Нам нужно больше свободы передвижения, а не меньше, - приводятся в заявлении слова главы миссии ОБСЕ в РМ Клауса Нойкирха.

Недовольство жителей Рыбницы вызвало решение властей Приднестровья аннулировать пропуски, которыми пользовались жители приграничных населенных пунктов, чтобы ездить на работу на правый берег Днестра. По возвращении домой, их теперь обязали отбывать 14-дневный карантин.

– Хотя для предотвращения распространения COVID-19 необходимы меры, связанные с охраной здоровья, должен существовать работающий механизм, позволяющий людям добираться до места работы, получать доступ к медицинским услугам и другим неотложным нуждам даже во время пандемии, - отметил Нойкирх.

Миссия ОБСЕ также призвала Тирасполь ликвидировать все КПП, установленные за последние пять месяцев.

Видимо о том, что эти меры могли быть вызваны стремлением властей Приднестровья не допустить распространения коронавируса, с которым там почти разобрались, - высокий ОБСЕ-шный дипломат даже не подумал.

Подготовил Михаил Генчу