"Пришла нанашка дочки от Виолетты Ивановой и принесла 500 тысяч евро"

Глава государства сожалеет о ситуации со Штефаном Гацканом. Игорь Додон считает, что Гацкан совершил большую ошибку, и не исключает, что его шантажировали. В рамках передачи “Президент отвечает” Додон рассказал о личной беседе с депутатом.

– Он пришел ко мне в один день, был немного напуган, и сказал, что к нему пришла родственница, нанашка дочки или кто-то там еще, от Виолетты Ивановой, и положила на стол 500 тысяч евро. Он пришел и сам мне это сказал. На следующий день он заявил мне, что он категорически против, и я сказал ему идти в прокуратуру. Он не захотел это сделать, – сказал Додон, отметив, что несколько депутатов ПСРМ, которым также предлагали деньги за выход из фракции, обратились в ГП, и по этому поводу уже возбуждены уголовные дела.

Как развивалась ситуация дальше, президент не знает, но он отметил, что понимает позицию коллег по партии, которые всей командой работали на победу Гацкана и в итоге “получили такой удар в спину”.

– Я понимаю эмоции некоторых коллег из ПСРМ, но я категорически не приемлю некоторые действия, которые вы предприняли – с венками, например. Есть некоторые линии, переходить которые не нужно, – заявил он.

Глава государства также рассказал, что после того, как Гацкан сдал свой мандат, председатель фракции ПСРМ обратился к президенту с заявлением, в котором попросил обеспечить депутату государственную охрану. Она была ему предоставлена, и он воспользовался ей до выезда из страны. Молдову он покинул вместе с женой и детьми.

Лживые обвинения по этому поводу со стороны Канду и Шора президент сравнил с эпизодом, когда Плахотнюк кидал индюков за забор здания президентуры. На днях представители “Про-Молдова” и “Шор” грозились устроить протест у дома матери главы государства в Садова. Игорь Додон предупредил, что жители села устроят им такой “теплый прием”, что они не скоро могут уйти.

– Хотите – попробуйте, суньтесь. Но увидите, чем это закончится, – подытожил он.