Цырдя: Сережа Сырбу превратился в убежденного подонка

Депутат Богдан Цырдя нелестно отозвался о своих коллегах из других партий.

– Вчера участвовал на Молдова-1 в дебатах. В студии были ваш покорный слуга и Игорь Гросу из партии «Действие и солидарнсть». По скайпу – Александр Слусарь, Сергей Сырбу, Думитру Дьяков. Скажу честно: Сережа Сырбу полностью потерял последние капли достоинства и человеческого облика. Превратился в убежденного подонка.

Да, именно так. Истерил, оскорблял президента, называл всех бандитами! Ему подпевал Слусарь, который спит и видит себя премьером в альянсе с ОПГ ПРОдам Молдову. Просто Слусарь не знает, что премьером он вряд ли будет. Даже просто премьером. А вот просто посмешищем может стать. Продам Молдову такие позаботятся, уж поверьте, - написал Цырдя в соцсетях.

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Подготовил Михаил Генчу