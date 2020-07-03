Больше недели прошло с легендарной пресс-конференции Кирилла Моцпана. С тех пор депутат парламента от партии «Платформа Достоинство и Правда» предпочитает трусливо отмалчиваться, вместо того, чтобы запросить Правительство и Генеральную Прокуратуру относительно обстоятельств дела по спасению молдавских летчиков, попавших в плен к афганским талибам.

В этих условиях, призываю лидера партии «Платформа Достоинство и Правда», господина Андрея Нэстасе, взять на личный контроль расследование этого инцидента, а также оказать партийное давление на своего коллегу, который не должен останавливаться на полпути в таком важном государственном деле.

Общественность имеет право знать, куда пропали деньги, выделенные из госбюджета республики на операцию по вызволению граждан РМ из плена.

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