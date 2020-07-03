«Чудовищная коалиция» блокирует помощь аграриям, пенсионерам и военнослужащим

Кворума в парламент в пятницу не было. Поэтому заседание, где премьер-министр должен был взять на себя и кабмин ответственность за ряд социальных законопроектов, - в этот день не состоится.

Ранее в пятницу президент Игорь Додон заявил, что, если и сегодня коалиция Санду-Канду-Плаха-Шор будет саботировать заседание парламента, окажутся заблокированными повышение зарплат медикам, выделение дополнительных средств аграриям и выплата 700 леев пенсионерам.

Как отметил президент, согласно Конституции, при отсутствии большинства в парламенте, правительство вправе взять на себя ответственность по важным проектам, то, что и сделал кабмин в среду.

Додон перечислил ряд законопроектов, о которых идет речь. Это выделение материальной помощи пенсионерам в размере 700 леев, поэтапное удвоение зарплат медикам.

– Я обещал удвоение зарплат, которое пройдет в три этапа - начиная с 1 сентября, когда ее размер вырастет на 30%. Другой важный проект предполагает выделение 100 млн. леев для помощи аграриям, которые понесли ущерб в результате засухи. Сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб из-за засухи, надо помочь?

Надо! Также правительство намерено направить 50 млн. леев на создание инфраструктуры в индустриальных парках, которые будут созданы в 16 районах. Еще 20 млн. леев планируется выделить на внедрение программы «Первый дом- 6», чтобы ею смогли воспользоваться и военнослужащие. Что делает оппозиция? Майя Санду и Андрей Нэстасе создали коалицию Санду-Канду-Плаха-Шор, бойкотируют заседания парламента, чтобы эти проекты не вступили в силу. Все эти средства, запланированные для людей, не будут выплачены, - подчеркнул президент.

Подготовил Михаил Генчу