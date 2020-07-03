Премьер объяснил, что делать со штрафами, признанными неконституционными

Те, кого оштрафовали на 22 500 леев из-за коронавируса, могут подать в суд. Эта возможность появилась в результате решения Конституционного суда, и теперь можно уменьшить сумму подобного штрафа, заявил в телеэфире премьер-министр Ион Кику.

– Конституционный суд постановил, что минимальный предел в 450 у.е. является неконституционным. Те, кто уже заплатил штраф, имеют возможность обратиться в суд для пересмотра суммы штрафа, но я не могу сказать с уверенностью, что это удастся, потому что есть юридические детали, и позже мы их сообщим. Я думаю, что штраф имеет обратную силу, и если суд решит, что он преувеличен и не нужно было так много платить, государство вернет деньги, – отметил премьер-министр Ион Кику.

Он считает, что во время чрезвычайного положения были единичные случаи, когда люди, возможно, просто пересекли парк и были оштрафованы полицией, передает unimedia.info.

– Я допускаю, что таких случаев было один-два, когда человек шел по парку, а несознательный полицейский без всякой причины выписал ему штраф в размере 22 тысяч леев, – уточнил Кику.

Ранее судьи Конституционного суда объявили неконституционными слова ст. 761 Кодекса о правонарушениях «от 450 у.е.», которая гласит, что несоблюдение мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями, если это поставило под угрозу общественное здоровье, влечёт наложение штрафа на физических лиц от 22 500 до 25 000 леев. Пока текст этого закона не поменяли, минимальный предел штрафа за соответствующее нарушение будет равен минимальному пределу штрафа, предусмотренному ст. 34, п. 2 Кодекса о правонарушениях, т.е. 50 леев.

Подготовил Михаил Генчу