Синдром Канду-Сырбу, передающийся по воздуху: первые симптомы были осенью 2019-го

Сергей Сырбу и Андриан Канду почти год назад хотели перейти во фракцию социалистов. Об этом заявил в пятницу на своем видеоблоге президент Игорь Додон

По его словам, он был категорически против этих намерений. Президент добавил, что Канду и Сырбу — не единственные демократы, которые хотели присоединиться к ПСРМ, но других фамилий глава называть не стал.

– В июне прошлого года Сережа Сырбу из ДПМ звонил моим коллегам, говорил: «Поднимаем руки, сдаемся в плен, переходим к вам». Я сказал категорически не соглашаться, ни одному не позволим перейти к нам. Канду был у меня в кабинете в сентябре-октябре, и многие другие, они и сами говорили об этом. Я не позволил ни одному из них перейти к нам. Хотя они были готовы, без денег, без ничего: «Хотим перейти в вашу перспективную команду», — сказал Додон.

Он поддерживает предложение фракции ПСРМ запретить переход депутатов из одной фракции в другую.

– Подкуп депутатов — это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. Я уверен, что большинству граждан стыдно за то, что происходит в парламенте. Я сразу сказал, что социалисты, президент Додон никогда не будут заниматься покупкой депутатов, переманиванием депутатов. Я к вам не лез, чтобы перетащить депутатов, хотя у меня была такая возможность и есть. Но я никогда такого не сделаю, я не Плахотнюк. А вот вы к нам лезете, — сказал Додон, которого цитирует портал noi.md.

Подготовил Михаил Генчу