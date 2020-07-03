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Президент Молдавии Игорь Додон объявил о намерении распустить парламент
03.07.2020

«Подкуп депутатов - это позор, это издевательство над парламентом, над демократией, над мнением граждан. В этом парламенте есть уже 16-17 депутатов, которых купили.

Я сделаю все возможное, чтобы в ближайшее время запустить все процедуры, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, которые являются единственным решением», — сказал Додон, комментируя ситуацию в законодательном собрании, где правящая коалиция Партии социалистов и Демократической партии потеряла большинство из-за массового перехода депутатов в оппозицию


 
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