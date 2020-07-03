Заявление Генеральной прокуратуры Молдовы: Бывший офис ДПМ- ядро преступной организации

В ходе обысков в бывшем офисе ДПМ прокуроры изъяли документы и компьютеры. Также был задержан глава IT отдела ДПМ, которого подозревают в участии в деятельности преступной группы. Следственные мероприятия прошли в складских помещениях, где хранилась вычислительная техника. Они стали частью расследования по делу о краже миллиарда.

Прокуратура сообщает, что обыски проводились на основании ст.125 (4) Уголовно-процессуального кодекса как следствие того, что суд отклонил обращение прокуроров, так как в ходе следствия было выяснилось, что из офиса ДПМ выносят документы, представляющие ценность для правоохранительных органов.

- Так как закон не позволяет опротестовать судебные решения, мы не будем их критиковать теперь, хотя есть достаточно оснований сомневаться в позиции некоторых судей, которые не позволили проводить обыск в "ядре преступной организации".

Деятельность преступной группы, возглавляемой В. Плахотнюком, и кража миллиарда как ее составная часть, - это самое сложное расследуемое дело...Именно это позволяет ожидать содействия ото всех госинститутов, в т.ч. судебной системы.

Если отдельные ее представители не помогают, тогда пусть хотя бы не препятствуют, - отмечается в сообщении Прокуратуры.

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