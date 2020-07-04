Пенсионный возраст повышается, пенсии пересчитываются

С 1 июля пенсионный возраст для женщин вырастет на полгода и достигнет 59 лет. Это предусматривают новые правила начисления пенсии: женщины должны не менее 32 лет уплачивать взносы в государственную пенсионную систему.

В национальной кассе социального страхования напомнили, что пенсионный возраст для женщин будет повышаться на полгода ежегодно, пока 1 июля 2028 года не достигнет 63 лет, а стаж - 34 лет. Пенсионный возраст мужчин не меняется: он достиг 63 лет ещё в прошлом году при стаже в 34 года.

Кто может выйти на пенсию раньше

Раньше могут выйти на пенсию лишь лица, работающие на особо вредных производствах не менее 10 лет. Срок выхода на пенсию в этом случае рассчитывается в зависимости от стажа работы на таком предприятии. 10 лет работы во вредных для здоровья условиях сокращает пенсионный возраст на 5 лет, 14 лет - на 7 лет, а 20 лет и более - на 10 лет.

Понижается также возраст выхода на пенсию женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста не менее пяти детей: они могут выйти на пенсию за три года до достижения стандартного пенсионного возраста, то есть с 1 июля в 56 лет.

НКСС отметила, что как для мужчин, так и для женщин пенсия по старости устанавливается в условиях минимального размера взноса не менее 15 лет. Разумеется, пенсия при таком стаже – мизерная.

Право на пересмотр пенсии

С 1 июля 13 575 работающих пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсий, сообщила в среду на брифинге депутат-социалист, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Алла Дарованная.

Она отметила, что средний расчетный размер новых пенсий составит 5118 лей - почти на 2419 лей больше тех, что люди получают сейчас, передает Инфотаг. По словам социалиста, если за весь 2019 год пенсию пересчитали только 3302 работающим пенсионерам, то с января 2020 года таких уже 3142. «Пересчет пенсий будет завершен на четыре года раньше - до конца 2023 года», - пояснила автор поправок, вступивших в силу с 1 июля.

Дарованная уточнила, что с 1 июля начался прием документов на пересмотр для тех пенсионеров, кто вышел на пенсию с 1 января 1999 года по 1 января 2019-го при наличии 10-летнего трудового стажа после выхода на пенсию. С 1 января 2021 года смогут воспользоваться этим правом те, у кого трудовой стаж после выхода на пенсию составляет от 7 до 10 лет. С 1 января 2022 года от 5 до 7 лет. С 1 января 2023 года это положение распространится и на тех, у кого стаж от 2 до 5 лет.

Из 693 тысяч пенсионеров в Молдове продолжает трудиться 157 тысяч человек, что определено, как правило, их сложным материальным положением.

Пенсионный возраст в других странах

Процесс повышения пенсионного возраста идет во всех постсоветских странах, однако не так быстро, как в Молдове.

В России пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55, то есть сохраняются возрастные рамки, установленные еще в 1956 году. Но правительство приняло решение об изменении возраста выхода на пенсию. По данным демографов, мужчины в России среднем будут жить до 75-ти, а женщины - до 85 лет. Исходя из этих данных в перспективе возраст выхода на пенсию в этой стране постепенно достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. При этом размер пенсии вырастет для тех, кто уже ее оформил. В России действует балльная система начисления пенсий, трудовой стаж должен равняться минимум 7 годам.

В Белоруссии еще в 2017 году повышен пенсионный возраст мужчин до 63 лет, женщин - до 58. Чтобы получать от государства пенсионные выплаты, белорусы должны проработать не меньше 20 лет, отдавая в пенсионный фонд около 30 процентов зарплаты.

Повышены возрастные пороги в Кыргызстане и Таджикистане. В Армении и мужчины, и женщины выходят на заслуженный отдых в 63 года. Время выхода на пенсию в других постсоветских странах: Азербайджан - 63,5 лет для мужчин, 60,5 лет для женщин. Грузия - 60 лет женщины, 65 - мужчины. Казахстан - 63 года для мужчин, 58 лет для женщин. В Узбекистане решено, что возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться до общемирового. В странах Балтии пенсионный возраст доведут до 65 лет к 2027 году, что уже вызвало протесты граждан Латвии, Литвы и Эстонии.

Во многих европейских странах из-за быстрого увеличения числа стареющих людей и низких демографических показателей возраст выхода на пенсию меняется и к 2020 году достигнет 67 лет для мужчин и женщин.

Пенсионный возраст в некоторых странах Европы (мужчины/женщины): Австрия 65/60; Бельгия 65/65; Великобритания 65,5/65,5; Венгрия 63,5/63,5; Германия 65,7/65,7; Греция 67/67; Испания 65,5/65,5; Италия 67/67; Люксембург 65/65; Финляндия 63/63; Франция 62/62; Швеция 61/61.

Пенсии средние и наивысшие

Средний размер пенсий в некоторых странах в 2019 году в долларах США: Азербайджан – 176, Белоруссия – 199, Казахстан – 212, Литва – 408, Польша – 538, Румыния – 446, Словакия – 502, Финляндия – 1781, Чехия – 460, Эстония – 656. Данные взяты с портала Visasam.ru.

По данным НКСС на 1 января 2020 года в Молдове 696 тысяч пенсионеров, средний размер пенсии по возрасту - 1842 лея.

Наивысшая пенсия в Республике Молдова в 2019 году составляла около 224 тысяч лей, ее получал бывший чиновник, работавший в сфере финансов. Об этом сообщил депутат DA Юрие Реницэ со ссылкой на письмо НКСС, ответившей на его запрос. По данным национальной кассы социального страхования, более 350 человек получали пенсии в 20-100 тысяч лей, четверо - свыше 100 тысяч, один - 90 тысяч, еще один – 70 тысяч, двое - 60 тысяч, трое - 50 тысяч, 14 пенсионеров - 40-50 тысяч лей. Пенсии прокуроров и судей - по 20-50 тысяч лей, единицы получают пенсии вплоть до 100 тысяч лей.

Остается добавить, что при мизерной пенсии большинства пенсионеров и в условиях безработицы трудовой стаж в 34 года, необходимый для начисления полной пенсии, в Молдове чрезмерно велик. В странах СНГ он равен в среднем 20–25 годам: это общеевропейские значения, рекомендованные ООН.

Василиса ФРУНЗЕ