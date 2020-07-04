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Политика
Будет ли роспуск парламента?
04.07.2020

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительство республики может добровольно уйти в отставку, чтобы довести ситуацию до досрочных парламентских выборов, сообщает sputnik.md.

По словам главы государства, роспуск депутатского корпуса и последующие выборы могут быть только в случае отставки кабинета министров. Первый вариант – если правительство отправляют в отставку. Для этого необходим 51 голос.

"Второй вариант – принятие политического решения со стороны партий власти вместе с правительством, которые могут выйти и сказать: мы понимаем, что этот парламент уже изжил себя, и единственный путь открыть дорогу к досрочным выборам – кабмин уходит в отставку, и делаем несколько конституционных попыток, чтобы назначить другой, которые ничем не заканчиваются. После этого идет роспуск парламента и досрочные выборы", - сказал Додон в эфире одного из местных телеканалов.

Президент отметил, что не сбрасывает со счетов ни одну из обозначенных версий – ни первую, ни вторую.

"Не исключаю, что правительство после всех игр оппозиции может пойти именно по этому принципу. В этом случае у нас два варианта, когда могут пройти досрочные парламентские выборы. Считаю, что было бы хорошо проводить их одновременно с президентскими. Почему? Чтобы не тратить время два раза", - пояснил глава государства.

Однако как раз по этому вопросу (проведения досрочных парламентских и президентских выборов в один день) должен высказаться Конституционный суд (КС).

"Если КС одобрит, то необходимо, чтобы они были одновременно. Если не одобрит, то, думаю, что надо проводить парламентские выборы сразу после президентских", - сказал глава государства, пояснив, что с учетом местного законодательства это означает февраль 2021 года.

При этом, как считает Додон, ситуация должна быть такая, чтобы у президента после выборов не было других вариантов кроме как подписание указа о роспуске парламента.

"Мы увидим решение КС, которое будет во вторник. КС должен сказать, можно проводить в один день или нет. И после этого примем решение, как правильнее все эти юридические процедуры запустить", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что предлагал парламентским партиям обсудить вопрос досрочных выборов.

"Они боятся. Думают, что я хочу создать с ними коалицию. Не хочу я создавать в этом парламенте никакие коалиции, потому что он изжил себя. Я предложил встретиться, обсудим и примем политическое решение", - сказал глава государства.

Президент добавил, что ряд депутатов бойкотируют заседания парламента, отказавшись слушать пакет законопроектов, за который правительство взяло ответственность. В понедельник, 6 июля, премьер Ион Кику вновь отправится в парламент. По словам президента, если и это заседание сорвется, то правительству нужно будет решить, что делать дальше.

Очередные президентские выборы в Молдове намечены на 1 ноября.

sputnik.md


 
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