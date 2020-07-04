Депутат Pro Moldova Чеботарь покинул Молдову

После того, как в бывшем офисе ДПМ прошли обыски, которые почему-то не были проведены год назад еще когда министром МВД был Нэстасе, появились и первые подвижки - депутат-социалист Василе Боля сообщил общественности, что "про-молдовец" Владимир Чеботарь, бросавшийся в среду на автомобили, покинул страну вместе со своей семьей, сообщает bloknot-moldova.md.

«Мои коллеги сказали мне, что он сбежал со всей семьей после обысков в штаб-квартире ДПМ. Они начали сбегать как крысы. Владимир Чеботарь уехал из страны сегодня вечером», - заявил Боля, в рамках программы Întreabă Ghețu на TV8.

В то же время за своего однокашника вступился Сергей Сырбу - тот уточнил, что Чеботарь уехал, дескать, в запланированный отпуск: «Господин Чеботарь планировал провести отпуск с семьей еще год назад. Он уехал только на выходные».

Впрочем, непонятно, что за "отпуск" может быть в тот момент, когда им нужны голоса депутатов, дабы сменить правительство. Все видели, какую истерику устроили тот же Чеботарь с Канду из-за голоса Гацкана, а теперь что ж получается, Чеботарь отправляется в запланированный отпуск и лишает себя как минимум на три недели присутствия в парламенте (ведь мы верим, что он, как прилежный гражданин, отсидит в карантине еще 14 дней после возвращения из отпуска - как они требовали от президента Додона), и это в самый критичный для них момент? Согласитесь - неубедительно.