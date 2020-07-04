Президент Молдовы поздравил Трампа с Днем независимости

Игорь Додон поздравил Дональда Трампа и американских граждан с Днем независимости США.

– Рад, что между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки сложились отношения дружбы и сотрудничества, основанные на общих идеалах и взаимном доверии. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за существенную техническую и финансовую помощь, предоставляемую Республике Молдова Соединенными Штатами в последние десятилетия.

В то же время многогранное двустороннее сотрудничество вселяет нам уверенность в том, что в ближайшие годы мы сможем нарастить экономический обмен и инвестиции, упрочить привилегированное партнерство и наполнить нашу прекрасную дружбу достижениями, - написал президент Молдовы в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу