Все об отдыхе молдаван в Турции

Семь наивных вопросов об отдыхе в Турции, который для молдавских отпускников стартует только сегодня, 4 июля.

Первый, так называемый "пробный чартер" с молдавскими курортниками улетел в Турцию ночью 4 июля (около 160 человек). Остальные турагентства начинают свои чартерные полеты на турецкий берег с 14 на 15 июля. Вроде, и правила безопасности продумали, но жизнь такая штука, что все продумать невозможно. Отвечаем на самые каверзные вопросы о том, как коронавирус может повлиять на жизнь молдавского курортника на турецком побережье.

1. Как происходит проверка здоровья прибывающих туристов?

- По прилету сразу же измеряют температуру, которая не должна быть выше 37,7, - рассказали "Комсомолке" в туркомпании "Tez-Tor". - Если выше, то месте сразу делают экспресс-тест на коронавирус. результата придется ждать в течение часа. Если тест положительный, то, думаю, потом проверят на ковид всех, кто летел этим же рейсом. Понимаете, это пробный вылет, всех нюансов мы еще не знаем, все предусмотреть невозможно. необходимо иметь при себе не только медстраховку, но и страховку на случай заболевания covid-19.

2. Сколько стоит страховка на случай заболевания коронавирусом?

- Есть разные варианты, но самая дорогая стоит 35 евро. Она предусматривает два теста, обследование, лечение на две недели и билет обратно. Первую неделю больные живут в отеле за счет страховки, вторую - за счет отеля (если заболевание протекает не в тяжелой форме).

3. Где в Молдове можно сделать страховку на случай заболевания коронавирусом?

Пока такую страховку делают только две страховые компании. Но с понедельника, 6 июля, подключатся и другие их конкуренты. Думается, сделать такую страховку не станет проблемой.

4. Во всех отелях есть зоны для заболевших коронавирусом?

- Только в сертифицированных! Сертифицированные отели будут иметь специальные зоны для больных, которые будут там находиться под наблюдением врачей. Думаю, что и на пляжах сделают специальную зону для заболевших. Купаться им в бассейнах, разумеется, будет запрещено, а еду им будут приносить в номер. Вот полетит первый самолет - будем знать все, что нам надо.

5. Отказывается ли кто-то от отдыха из-за коронавируса?

- Очень мало отказов, единичные случаи, - говорит директор туркомпании "Саквояж" Нонна Петерсон. - Отказываются по двум причинам: или по возрасту боятся, или у людей из-за коронавируса поменялось финансовое положение. Не все турецкие отели открылись. Открылись отели класса "de lux", дорогие... Звонки есть, люди хотят отдохнуть. И цены на путевки пока нестабильны.

6. Увеличился ли спрос на отдых в Турции?

- Цены ниже, чем в июле прошлого года, - говорят в компании "Tez-Tor". - Можно найти в хорошем отеле (6 дней, 7 ночей) путевку на двоих на 1000-1200 евро. Эта цена включает в себя перелет, трансфер до отеля и обратно, обычную медстраховку...

7. Придется ли гражданам Молдовы по возвращении из Турции сидеть дома на самоизоляции две недели?

- Увы, да. Если после 15 июля правительство страны, как предполагается, не отменит эту меру.

ЛЕОНИД РЯБКОВ