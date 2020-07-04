Круговорот киосков в Кишинёве: с пешеходной улицы убрали внезапно появившийся ларёк

Круговорот киосков в Кишинёве. Хотя муниципальные власти их регулярно сносят, совсем избавиться от них, похоже, невозможно. Так, один новый появился на пешеходной улице Евгения Доги. Горожане в недоумении — киоск туда не вписывается. Кто дал разрешение на установку, непонятно.

- Нехорошо выглядит. По всей Европе есть такие киоски, только там соблюдается определенный стиль.

- А у нас как?

- Хаотично и все киоски разные.

- Здесь, возле банка, все так красиво благоустроено, и вот на тебе...

- Что нарушает? Портит вид улицы?

- Да, конечно. И очень сильно.

- А я думаю, что люди, которые здесь гуляют, могут захотеть по чашке кофе.

Случайно или нет, но вскоре после появления новости о киоске на сайте publika.md, столичный мэр Ион Чебан дал указание претору сектора Рышкановка Владу Мельнику снести ларек - минувшей ночью его действительно убрали.

Нам Мельник сообщил, что киоск перенесут на другое место поблизости. Ранее мэр столицы Ион Чебан обещал, что очистит город от киосков.