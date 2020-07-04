Ионицэ: Граждане Молдовы не доверяют банкам

В молдавских банках более половины вкладов являются некоммерческими. Граждане и предприятия предпочитают вносить беспроцентные вклады, объем которых составляет 23 млрд леев.

Ионицэ утверждает, что таким образом люди теряют приблизительно 940 млн леев, деньги, которые они могли бы получить в качестве прибыли, если бы они положили деньги на определенный срок, передает publika.md

В мае этого года в банках нашей страны находились депозиты на сумму 70 млрд. Леев. Из них только 32,1 млрд являются депозитами, по которым выплачиваются проценты. Остальные являются беспроцентными или очень низкопроцентными депозитами.

Анализ, проведенный экспертом, показывает, что за последние четыре года стоимость срочных депозитов практически не изменилась и составила около 32 млрд. Леев. С другой стороны, стоимость беспроцентных депозитов постоянно увеличивается. В начале этого года стоимость таких вкладов составляла 38,3 млрд леев по сравнению с 36 млрд в прошлом году.

В 2018 году в нашей стране на неопределенный срок было размещено 32,2 млрд. Леев, а в 2017 году - 27,1 млрд леев.

Ионицэ утверждает, что люди не могут эффективно распоряжаться своими деньгами. У коммерческих банков есть несколько предложений для тех, кто хочет внести деньги на определенный срок. Один из них предлагает процентную ставку 3,5%. Простой расчет показывает нам, что если человек вносит 100 тыс. леев, то в течение двух лет он зарабатывает около 7 тыс. леев. Эксперт говорит, что жители Молдовы не спешат пользоваться такими услугами, потому что не доверяют банкам.

«Наши люди приносят деньги в банк, потому что у них нет другого решения, но они не доверяют банку. Другими словами, наши люди каждый день готовятся вынуть деньги из банка», - сказал Вячеслав Ионица.

И банковская система страдает из-за этой ситуации.

«Есть мертвые деньги. Они находятся на счетах банков, но они не могут давать долгосрочные кредиты. Вы понимаете, что человек сдал деньги на хранение, но может прийти завтра и попросить их обратно», - сказал экономический эксперт.