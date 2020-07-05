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Взяв на себя ответственность, правительство не допустило никаких юридических нарушений, - Муравский
05.07.2020

Правительство имеет право брать на себя ответственность за проект закона без ограничения области его применения, времени и состояния парламента.

Об этом в социальной сети написал бывший министр экономики Александр Муравский. В подтверждение своих слов он привел статью 106 (1) Конституции Республики Молдова, в соответствии с которой правительство имеет право брать на себя ответственность за проект закона без ограничения области его применения, времени и состояния парламента.

Александр Муравский в доступной форме объяснил, почему правительством Кику было принято такое решение. Все дело в том, что согласно п.(2) статьи 43 из Закона о правительстве (Nr.136 от 07.07.2017), обычная процедура рассмотрения законопроектов требует порядка месяца, если следовать строго по правилам Регламента парламента.

- И нет никакой гарантии их принятия, а в конце июля парламент заканчивает сессию и уходит в отпуск. Поскольку предлагаемые законопроекты направлены на финансовую защиту населения и экономических агентов, а также обеспечивают базу для законного изменения государственного бюджета в соответствии с потребностями страны в условиях эпидемиологической опасности и её последствий, правительство воспользовалось своим правом, предоставленным ему Конституцией и Законом о правительстве, - подчеркнул экс-вице премьер на своей странице в Facebook.

Далее он отметил для тех, кому это очень не нравится, что «нравится», «не нравится» не есть юридические категории.

- Какие юридические нарушения допустило правительство? НИКАКИХ! – заключил Муравский, приведя далее означенную статью закона о правительстве

Статья 43. Принятие на себя ответственности Правительством:

(1) Правительство вправе принять на себя ответственность перед Парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона с принятием для этого постановления.

(2) В случае необходимости принятия срочных мер Правительство вправе принять на себя ответственность перед Парламентом по одному проекту закона или одновременно по нескольким проектам законов, если они регулируют отношения в той же области деятельности и устанавливают юридические нормы немедленного действия для обеспечения защиты или реализации общественных интересов, которые могут быть ущемлены непринятием соответствующего проекта или соответствующих проектов законов.

Подготовил Михаил Генчу


 
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