Чудо-помидор вырастила жительница Гагаузии

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Общество
Помидор весом почти в 1 килограмм вырастила жительница села Етулия.
Фотографии необычного, для этого овоща размера, произведенного в Вулканештском районе жительница села выложила в соцсетях, поставив плод на весы.
– 950 грамм. Сорт - бычье сердце. Эти помидоры очень вкусные, - написала Анна Забун.
В Гагаузской автономии ведение тепличного хозяйства становится все более популярным. Власти Гагаузии даже включили в программу субсидирования это направление сельского хозяйства, сообщает «Комсомольская правда».
Подготовил Михаил Генчу
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