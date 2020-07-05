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Общество
Чудо-помидор вырастила жительница Гагаузии
05.07.2020

Помидор весом почти в 1 килограмм вырастила жительница села Етулия.

Фотографии необычного, для этого овоща размера, произведенного в Вулканештском районе жительница села выложила в соцсетях, поставив плод на весы.

– 950 грамм. Сорт - бычье сердце. Эти помидоры очень вкусные, - написала Анна Забун.

В Гагаузской автономии ведение тепличного хозяйства становится все более популярным. Власти Гагаузии даже включили в программу субсидирования это направление сельского хозяйства, сообщает «Комсомольская правда».

Подготовил Михаил Генчу


 
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