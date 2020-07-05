Общество Чудо-помидор вырастила жительница Гагаузии Помидор весом почти в 1 килограмм вырастила жительница села Етулия. Фотографии необычного, для этого овоща размера, произведенного в Вулканештском районе жительница села выложила в соцсетях, поставив плод на весы. – 950 грамм. Сорт - бычье сердце. Эти помидоры очень вкусные, - написала Анна Забун. В Гагаузской автономии ведение тепличного хозяйства становится все более популярным. Власти Гагаузии даже включили в программу субсидирования это направление сельского хозяйства, сообщает «Комсомольская правда». Подготовил Михаил Генчу

bloknot Наш канал в Telegram Количество просмотров: 100 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости