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Семья
Статистика семейного положения в Молдове удручает
05.07.2020

В Молдове в 2019 году 20,3 тысячи пар сочетались браком. Это на 0,5% меньше, чем в 2018 году. Коэффициент заключения браков составил 7,6 брака на 1000 жителей, сообщает Национального бюро статистики

Наибольшая доля (43,8%) на общее число браков, заключенных в 2019 году, принадлежит женщинам в возрасте 20-24 лет. В случае мужчин большинство браков (36,5%) заключили представители возрастной группы в 25-29 лет.

В 2019 году отмечено также 10,7 тысячи разводов. Показатель разводов достиг 4 разводов на 1000 жителей.

Средний возраст при разводе как для женщин, так и для мужчин увеличивается, учитывая постепенный переход от ранних браков к более длительным. На 2019 год для мужчин средний возраст при разводе составил 40 лет, а для женщин - 36,9 года.

Подготовил Михаил Генчу


 
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