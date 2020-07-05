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Общество
Самоизоляцию для лиц, въезжающих в Румынию, признали неконституционной
05.07.2020

Румыния отменила самоизоляцию для лиц, въезжающих в страну.

Меры по самоизоляции и карантину временно приостановлены для всех лиц, въезжающих в Румынию, начиная с 2 июля 2020 года. Это положение распространяется также на лиц, в отношении которых эта мера была применена до 2 июля текущего года.

Сообщение об этом опубликовало посольство Румынии в Республике Молдова после того как на днях Конституционный суд Румынии признал карантин неконституционным, сообщает agora.md.

Тем не менее, власти Румынии рекомендуют лицам, которые были в контакте с подтвержденным случаем COVID-19 и не прошли 14-дневный период изоляции либо прибыли в страну из зоны с высоким эпидемиологическим риском передачи заболевания, самостоятельно изолировать себя на дому в течение 14 дней с соблюдением следующих мер:

  • - Правильное ношение защитной маски в помещениях с выбрасыванием ее после использования в мусорную корзину с крышкой. После этого необходимо вымыть руки или обработать специальным составом на основе спирта;
  • - Частое мытье рук с мылом и водой и использование дезинфицирующих растворов на спиртовой основе;
  • - Соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра между людьми;
  • - Периодическая очистка поверхностей (ручек, столов и т. д.) дезинфицирующим раствором;
  • - В случае появления симптомов COVID-19 следует позвонить на номер 112;
  • - Периодическое ознакомление с публикациями официальных сайтов с целью информирования о развитии законодательных положений об ограничении распространения заболеваний новым коронавирусом.

Посольство Румынии также предупреждает всех лиц, которые воспользуются временным приостановлением мер по самоизоляции: если в течение 14 дней после въезда в страну или последнего контакта с инфицированным человеком у них обнаружат CОVID-19, они рискуют попасть под действие ст. 352 Уголовного кодекса (Преступления против общественного здоровья) и могут быть наказаны.  

По данным на утро, 5 июля, в Румынии за последние 24 часа зарегистрировано 325 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране увеличилось до 13 837 человек. Из общего числа заразившихся выздоровели 5454 человека, 827 умерли.
Кроме того, более 2,3 тыс. граждан Румынии, зараженных коронавирусом, находятся за границей - в Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании, Намибии, США и других странах.

Подготовил Михаил Генчу


 
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