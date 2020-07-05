Самоизоляцию для лиц, въезжающих в Румынию, признали неконституционной

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Общество
Румыния отменила самоизоляцию для лиц, въезжающих в страну.
Меры по самоизоляции и карантину временно приостановлены для всех лиц, въезжающих в Румынию, начиная с 2 июля 2020 года. Это положение распространяется также на лиц, в отношении которых эта мера была применена до 2 июля текущего года.
Сообщение об этом опубликовало посольство Румынии в Республике Молдова после того как на днях Конституционный суд Румынии признал карантин неконституционным, сообщает agora.md.
Тем не менее, власти Румынии рекомендуют лицам, которые были в контакте с подтвержденным случаем COVID-19 и не прошли 14-дневный период изоляции либо прибыли в страну из зоны с высоким эпидемиологическим риском передачи заболевания, самостоятельно изолировать себя на дому в течение 14 дней с соблюдением следующих мер:
Посольство Румынии также предупреждает всех лиц, которые воспользуются временным приостановлением мер по самоизоляции: если в течение 14 дней после въезда в страну или последнего контакта с инфицированным человеком у них обнаружат CОVID-19, они рискуют попасть под действие ст. 352 Уголовного кодекса (Преступления против общественного здоровья) и могут быть наказаны.
По данным на утро, 5 июля, в Румынии за последние 24 часа зарегистрировано 325 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в стране увеличилось до 13 837 человек. Из общего числа заразившихся выздоровели 5454 человека, 827 умерли.
Подготовил Михаил Генчу
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