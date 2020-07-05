Руксанда Липкан. Vivienne Cuvée и Blanca Cuvée – два летних пароля от Fautor

Интервью с Руксандой Липкан, совладельцем Fautor Winery. Рубрика Art of Wine при поддержке Pasager.md

Руксанда, здравствуйте. Вы знаете, как найти путь к сердцу журналиста. Несколько дней назад мне привезли от Fautor прекрасный подарок. Почему говорю «прекрасный», потому что, как большинство журналистов, падок на что-то новое. А те две бутылки вина, что мне привезли, я никогда раньше в руках не держал. Это точно ваши новинки. И, как показала «дегустация», а точнее – два обеда в выходные, вина – превосходные. Вы не против, если я их назову, это минимум благодарности, которую я могу выразить, а вы уже расскажете про вина подробнее?

Не против. Они вам действительно понравились?

Руксанда! Я коммерческий журналист, но у меня есть своя этика. Если бы мне вино не понравилось, я бы промолчал. А так могу смело их назвать: это было Vivienne Cuvée и Blanca Cuvée. А вот теперь рассказывайте вы…

Уже стало традицией, что Fautor постоянно удивляет своих потребителей интересными уникальными винными продуктами. В этом плане хочу перечислить только несколько из них - Negre, Illustro, Fume Blanc, Tempranillo, и конечно Feteasca Neagra -Tempranillo - единственный в своем роде купаж в мире, который вы найдете только у Fautor Winery. И все перечисленные вина не только отличаются уникальностью, но и высочайшим качеством, которое доказано результатами многочисленных международных конкурсов. Ведь Fautor Winery последние несколько лет не зря собирает медалей больше, чем любая другая винодельческая компания в Молдове.

Таким образом, следующая новинка для Fautor должна была быть не менее интригующей и в то же время абсолютно новой на нашем рынке. Идея создать линейку Summer Edition - гениальна. Она возникла еще прошлым летом, когда мы с супругом поняли,что необходимо создать серию из двух вин – белое и розе. Эти вина должны быть свежие, легкие, питкие, с низким алкоголем (не больше 12.5%). На наших виноградниках целая палитра сортов винограда, а, значит, есть возможность создавать различные вина и купажи. Так что Summer Edition является логическим продолжением нашего портфолио. Мы почувствовали необходимость в разработке данной линейки, которая позволит нам бутелировать самые свежие и питкие купажи белого и розе для летнего сезона. Это как раз то, что желает для себя каждый потребитель, который ценит качественные ароматные белые и розовые вина для летнего сезона.

Похоже, что вы вложили в создание этих вин весь свой предыдущий опыт…

Вина имеют уникальный состав по сортам, и они не могут быть повторены не только в Молдове, но и в мире. Если думаете почему, то отвечу - потому что создать купаж из Albarino и Feteasca Regala еще никто не умудрился. Это же относится и к купажному розе, где присутствуют такие сорта как Tempranillo и Feteasca Neagra. И все потому что ни одна винодельня в мире не имеет одновременно такие сорта винограда: Tempranillo, Albarino, Feteasca Neagra, Rara Neagra,Feteasca Regala.

Все элементы в этих винах создают ощущение легкости, свежести, элегантности и хорошего настроения - и бутылка, и этикетка, и цвет, и, конечно же, его органолептика.

Причем в купаже Vivienne Cuvée, кажется, даже четыре сорта винограда?

Пять. Сира, Темпранильо, Каберне Совиньон, Мерло, Фетяска Неагрэ. Уже само название вина мысленно уводит нас в Прованс - эталон розовых вин в мире.

А Blanca Cuvée?

Это купаж, основанный на сорте Albariño (90%). Остальные 10% - Feteasca Regala и Pinot Grigio. Отсюда и название Blanca от «ÄLba» (Альбарино).

Что еще мне нужно знать об этих винах?

Мы планируем запускать эти вина ежегодно ранней весной, а до осени по плану должны закончиться. Так что это строго летнее издание. Таким образом, вина в этой серии будут исключительно свежие, и где-то с осени вам придется скучать по ним до следующей весны.

Оба вина представляют собой купажи. Мы оставляем за собой право ежегодно перед запуском нового вина изменять процентное соотношение сортов в каждом купаже при необходимости, чтобы заполучить наилучший результат.

Вина имеют имена девушек, подчеркивающие женственность, элегантность и легкость этих вин.

Раз издание лимитировано, значит бутылок в тираже не так уж и много?

Вина были бутелированы в количестве 8000 бутылок каждое. Кстати, оба вина уже успели получить по золотой медали. Vivienne Cuvée выиграла золотую медаль на Vinarium International Wine Challenge Bucharest 2020, а Blanca Cuvée – на EurAsia Wine and Spirits Competition 2020.

Эти тиражи только для Молдовы?

Нет, эти два вина и для экспорта, и уже успели отправить в Румынию, Литву и Сингапур. Так что если Вам понравились, то делайте запас уже сейчас.

А можете мне помочь блеснуть где-нибудь в компании? Я, все-таки, не винный блогер и сам не смогу дать профессиональную характеристику вину. А произвести впечатление хочется…

С удовольствием: Blanca Cuvée: цветочное, минеральное, цитрусовое, с ароматами полевых цветов, ароматных трав и лесных орехов, маслянистое тело со щедрыми нотами персика, абрикоса и лайма.

Vivienne Cuvée: Симфония из 5 сортов винограда породила живое и нежное, первоклассное розе. Свежее, хрустящее и минеральное, это вино воплощает красоту и элегантность.

Руксанда, вы не против, если, пользуясь случаем, я еще помучаю вас вопросами? Новые вина – интересно. Но не менее интересно понять, как Fautor работает в кризис. Ситуация, все-таки, беспрецедентная. Что с продажами в карантин?

Не буду скрывать, мы, как и все виноделы, почувствовали падение продаж. Тем более, что на 2020 год у нас были амбициозные планы. В начале года катастрофически не хватало времени, прямо физически ощущалось, что мы идем в рост. И, вдруг, такая остановка. В Молдове, где у нас большой акцент на HoReCa, с началом карантина мы потеряли около 40 процентов продаж. Одновременно пошла переориентация покупателей в ритейл, но это не смогло компенсировать общее падение.

А экспорт?

В Румынии нам, будем считать, повезло. Мы долгое время работали только с HoReCa. В ритейле нас не было совсем, несмотря на полученные многочисленные предложения, потому что это являлось нашей стратегией. Но времена поменялись, и мы быстро смогли переориентироваться и начать продуктивное сотрудничество с ритейлом. В итоге, хотя сектор HoReCa в Румынии сильно пострадал от карантина, наши продажи практически не упали.

Еще два вопроса и все. Первый простой. У вас же есть статистика своих продаж. Какое вино Fautor безусловный лидер продаж?

Negre - эмблематическое вино с сильными маркетинговыми позициями. Это наш бестселлер.

И второй вопрос. Ваша стратегия на период кризиса? Уже ясно, что парой месяцев ситуация не ограничится. Кризис будет затяжным…

Неопределенность – ключевое слово, которое определяет на данный момент экономику во всем мире и в Молдове в том числе. Никто не знает, сколько времени будет длиться этот период частичной изоляции и поэтому невозможно точно оценить его влияние на экономическое развитие страны. Важную роль в поддержке производителей в кризисный период должно сыграть государство, поэтому надеемся на более активное содействие и комплексного антикризисного плана со стороны государственных органов.

Наша антикризисная стратегия не будет базироваться только на одном элементе. Из-за кризиса вынуждены пересмотреть часть своих инвестиционных проектов связанные с туристической инфраструктурой на винодельне и планировать их внедрение на более дальний период

Что касается наших продаж, мы планируем серьезную кампанию по продвижению и маркетингу, начиная от социальных сетей и заканчивая прямым заказом и доставкой вин. Уроки карантина мы хорошо усвоили. Хочешь быть рядом со своим потребителем - будь онлайн!

Pavel Zingan