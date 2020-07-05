Кто заказал актера Михаила Водяного? Тайна, которую можно было давно раскрыть.

В сентябре 1987 года, в одном из следственных изоляторов Одессы, от инфаркта скончался народный артист СССР Михаил Григорьевич Водяной. В те годы про его дело в городе знал каждый, так как Михаил Водяной был очень популярным артистом в Одессе. Как говорили одесситы, он был второй после Утесова, а третьего, четвертного или пятого, просто не существовало. Все остальные были на другом уровне. И тут, как гром с ясного неба, 61-летнего любимца одесситов обвинили в развращении несовершеннолетних и арестовали.

Те, кто хоть немного знали актера, просто не поверили, и считали это недоразумением. А друзья и коллеги догадывались, кто за этим обвинением стоит, так как знали, что уголовное дело было цинично сфабриковано. Но доказать что-то в одесском суде тогда было невозможно, так как те, кто за этим стоял, управляли в городе всем, и судом тоже.

Когда Водяной был еще жив, группа поддержки актера из достаточно уважаемых горожан, поехала в Москву, в генеральную прокуратуру, чтобы остановить этот беспредел. Они пробились на прием к генеральному прокурору СССР Александру Рекункову, и тот пообещал им во всем разобраться. Но вскоре его сняли с должности, так как Горбачев на все ключевые посты ставил своих новых людей. У нового прокурора начались дела совсем другого уровня - это разоблачение коррупции на самых верхах. Так что об одесском деле в Москве благополучно забыли.

В итоге, уголовное дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого. То есть, никакой реабилитации официально так и не случилось.

Прошли годы, той страны, и тех людей уже нет. Но память горожан о своем знаменитом земляке жива. На доме, где он проживал, благодарные одесситы повесили мемориальную доску, а театру музыкальной комедии, из-за которого он и поплатился своей жизнью, присвоили его имя. Справедливость восторжествовала, но не полностью. Остались безнаказанными те, кто по-настоящему виноват в этой истории.

А началось это всё так. В конце семидесятых в театр приехала комиссия из союзного министерства культуры. Чиновники из Москвы были очень недовольны и тем как работает администрация театра, и самим зданием, которое находилось в аварийном состоянии. От лица коллектива театра Михаил Водяной (в театре он был единственным Народным артистом СССР) обратился к московским чиновникам с просьбой о строительстве нового здания. Те согласились, но предложили самому Михаилу Григорьевичу возглавить театр, так как старому руководству, у Москвы доверия уже не было.

И он, на свою беду, согласился. Но, оказывается, у местных городских властей были свои виды на этот театр. Как позже вспоминала вдова актера Маргарита Демина, после отъезда московской комиссии, один из городских чиновников предложил Михаилу Григорьевичу направить от своего имени в Москву письмо, в котором он просит освободить его от директорского места, в связи с тем, что у него нет опыта такой работы, и сам просит назначить другого человека, фамилию которого ему позже скажут. Михаил Григорьевич просто послал этого функционера подальше, и с энтузиазмом занялся новым делом. Потом ему опять поступали предупреждения, и даже угрозы, чтобы он добровольно ушел с этой должности, но Водяной просто перестал на них обращать внимание.

Позже он понял, почему им так хотелось занять этот пост. Через руки директора театра шли все счета на оплату строительства, которое финансировалось из Москвы. И единственное официальное лицо, которое могло подтвердить целевой расход этих средств, это и был директор театра, то есть он. А стоимость проекта и строительства здания измерялись миллионами рублей. А в те годы артист театра получал около двухсот рублей в месяц.

Городские власти попытались поймать его на воровстве, и напустили на него и местный ОБХСС, и городскую прокуратуру. Им просто не верилось, что одессит по духу Миша Водяной, ничего не прикарманит себе на такой золотой должности. Но всё тщетно. Михаил Григорьевич и вправду честно строил театр. И вот тогда, в милицию обратились две шестнадцатилетние школьницы, которые в своих заявлениях обвинили Михаила Водяного в сексуальных домогательствах.

Такое обвинение будет причиной второго инфаркта актера, и врачи предупредят его, что третий, уже точно будет последним.

По тем временам такое обвинение предусматривало большой срок, но самое главное, осужденные по такой статье на зоне долго не жили, так как другие заключенные таких осужденных, мягко говоря, не уважали.

Михаила Григорьевича арестовали и отправили в СИЗО. Но те уголовники, которые там сидели, отлично знали о реальной ситуации. В камере, от авторитетного вора, Водяной узнал, что те девицы, которые его обвинили, занимаются в порту валютной проституцией. А поймали их на продаже долларов. По те временам, валютчики по закону могли попасть и под расстрел. Девчонок просто запугали, и решили использовать против Михаила Григорьевича.

Дело быстро довели до суда, но на суде одна из девиц расплакалась, и неожиданно для следователей и судьей, призналась в обмане. Но так как вторая свое обвинение не сняла, дело отправили на доследование, а Михаила Григорьевича опять в СИЗО, где чуть позже у него случился третий инфаркт, и его не стало.

То, что официально Михаил Григорьевич Водяной так и не был реабилитирован, это ещё полбеды. В конце концов, людская память его уже давно реабилитировала. А вот то, что настоящие виновники его травли и смерти, возможно живы до сих пор, и не наказаны, вызывает, мягко говоря, разочарование.

Конечно, в украинском законодательстве есть срок давности, и к реальной ответственности их привлечь уже нельзя. Но назвать их поименно, чтобы одесситы знали, кто виноват в гибели их любимого артиста и достойного земляка, было бы справедливо. Да и для новой власти полезно и поучительно. Ведь сохранилось обращение в генпрокуратуру, где называли тех лиц, кто этим занимался.

Это один из заместителей председателя горисполкома Одессы, заведующий городским отделом культуры, начальник УВД, и еще ряд ответственных лиц, которые приложили руку к этой травле, отлично понимая, что занимаются гнусной клеветой. К сожалению, нам их имена неизвестны, да и не дело журналистов назначать виновных. Но их фамилии легко установить соответствующим органам.

Ради памяти великого артиста, и гордости Одессы, необходимо провести, наконец, объективное расследование и назвать настоящих виновников этого изощренного убийства. Лучше уж поздно, чем никогда.









Фото из открытого доступа в интернете:

1. Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке"

2. Актер Михаил Водяной

3. Одесский театр музыкальной комедии имени М.Г. Водяного (2010 год).

" Ретроспектива советского кино "







Водяной, Райкин и Утесов 1948 год