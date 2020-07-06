За последние сутки в Молдову вернулись четыре с половиной тысячи граждан

Больше всего пересечений было зарегистрировано на КПП «Международный аэропорт Кишинева» – 1 705 и КПП «Леушены» – 1 105 пересечений. За минувшие сутки в контрольно-пропускных пунктах Молдовы было зафиксировано 8 750 пересечений государственной границы.

Стало известно, что в направлении въезда в нашу страну границу пересекли 4 466 граждан. Больше всего пересечений было зарегистрировано на КПП «Международный аэропорт Кишинева» – 1 705 и КПП «Леушены» – 1 105 пересечений.

За 24 часа пограничная полиция зафиксировала 14 нарушений пограничной зоны и две попытки пересечь государственную границу по поддельным документам.

С целью недопущения распространения COVID-19 на всех пунктах были обследованы 8 750 граждан. Ни у одного человека не было выявлено симптомов коронавируса.

Представители зеленой линии Пограничной полиции приняли 372 звонка и ответили на все вопросы людей. Большинство граждан интересовались, какие меры предприняты для сокращения распространения COVID-19.

При въезде в страну все люди получают информацию о штрафах за несоблюдение карантинных норм.