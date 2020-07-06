Рынок «Дельфин» на Буюканах закрывается на неопределенное время

Плохая новость для местных жителей. Буюканский рынок "Дельфин", который в последние годы стал самым крупным в этом микрорайоне, потеснив "Флакэру", с 7-го июля будет закрыт на неопределенное время. Это связано с реконструкцией, которая призвана улучшить пожарную безопасность рынка, сообщает телеканал Publika.

Решение принял лично директор рынка, при этом для муниципальных властей это решение со знаком минус, и ни не согласны с ним, сообщил претор района Буюканы Вадим Брынзанюк. По его словам, власти попытаются убедить директора не закрывать хотя бы некоторые торговые киоски, оборудованные должным образом.

Автор: Михаил Генчу