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Экономика
Рынок «Дельфин» на Буюканах закрывается на неопределенное время
06.07.2020

Плохая новость для местных жителей. Буюканский рынок "Дельфин", который в последние годы стал самым крупным в этом микрорайоне, потеснив "Флакэру", с 7-го июля будет закрыт на неопределенное время. Это связано с реконструкцией, которая призвана улучшить пожарную безопасность рынка, сообщает телеканал Publika.

Решение принял лично директор рынка, при этом для муниципальных властей это решение со знаком минус, и ни не согласны с ним, сообщил претор района Буюканы Вадим Брынзанюк. По его словам, власти попытаются убедить директора не закрывать хотя бы некоторые торговые киоски, оборудованные должным образом.

Автор: Михаил Генчу

 


 
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