Компания AirMoldova принесла извинения всем своим клиентам

Деятельность AirMoldova сильно пострадала из-за пандемии. Компания AirMoldova очень сильно пострадала вследствие пандемии Covid-19, так как нынешняя ситуация резко сократила количество путешествий, что напрямую бьет по доходам AirMoldova.

В связи с этим пресс-служба компании выпустила пресс-релиз, в котором принесла извинения за неудобства. которые продолжают возникать даже после того, как с 1-го июля регулярные авиарейсы были возобновлены.

- Авиация была и остается одной из наиболее затронутых пандемией отраслей, как на национальном, так и глобальном уровнях. Авиакомпания Air Moldova, а также ее пассажиры продолжают остро ощущать последствия этого кризиса.

В соответствии с решением Национальной Комиссии по Чрезвычайным Ситуациям, Air Moldova , как и другие национальные и международные авиакомпании, была вынуждена отменить все регулярные рейсы на период пандемии COVID-19.

На протяжении всего этого периода Air Moldova осуществляла репатриационные чартерные рейсы в сложных условиях. Сокращение плана полетов и решения, принятые во время кризиса, принесли и продолжают приносить компании большие убытки.

Выполнение регулярных рейсов было возобновлено с 01 июля 2020 года. С учетом текущей эпидемиологической ситуации в Республике Молдова и тех странах, куда летает Air Moldova, а также перспектив либерализации режима пересечения границы для граждан Республики Молдова, количество регулярных рейсов было сокращено.

Уважаемые пассажиры,

Air Moldova сожалеет о неудобствах, причиненных Вам отменой рейсов, а также приносит извинения за поздние ответы на Ваши запросы. Все это происходит по причинам, не всегда зависящим от авиакомпании.

Все ваши запросы обрабатываются, и на данный момент обработано около 70% от общего числа полученных запросов. Из-за возросшего объема поступающих писем, их обработка занимает больше времени, чем обычно. В то же время заверяем вас, что абсолютно на все запросы будет получен ответ.

Всем пассажирам, которые приобрели билеты на этот период, Air Moldova предлагает воспользоваться одним из следующих вариантов:

• бесплатно изменить дату вылета до 24 октября 2021;

• воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;

• получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

По всем вопросам просим Вас обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md, online@airmoldova.md, или по номеру телефона 022830830, - гласит релиз компании.

Автор: Михаил Генчу