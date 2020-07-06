Павел Филип: Группировки Канду и Шора - это одно общее, у них общий координационный центр

Бывший премьер срывает покровы. Павел Филип был приглашен в эфир телепередачи "Главное" на телеканале TVC-21, где рассказал некоторые подробности по поводу происходящего в политике Молдовы.

Так, Филип выразил уверенность в том, что группировки Канду и Шора следует рассматривать как единое целое, однако ведущую удивил такой расклад - она спросила Филипа, давно ли он начал так считать?

"В какой момент вы определили, что господин Канду имеет отношение к краже миллиарда? После февраля 2020, когда он покинул ДПМ или когда еще был в партии?" - спросила ведущая.

- Я не обвиняю господина Канду, я этого не утверждал. Есть уголовное дело, а все остальное решится в суде, и мы увидим результат. Меня удивляет, что многие партии говорят, что они категорически не намерены вести переговоры с Шором. Для меня это удивительно. С каких пор они видят разницу между партией Канду и партией Шора. Сегодня любой человек в Молдове видит, что у них одно и то же финансирование, координированные действия. Это одно целое, - пояснил Филип.

Автор: Михаил Генчу