Санду, намерена явиться и проголосовать за ряд законопроектов совместно с ДПМ-ПСРМ

Экс-премьер и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду объявила, что ее депутаты готовы поддержать пакет социально-экономических инициатив правительства Молдовы, но лишь в случае, если они будут внесены не в качестве принятия кабинетом ответственности, а по обычной процедуре.

Объяснения экс-премьера, что правительство Иона Кику принимает ответственность не так, как принимало правительство Санду, сводятся к довольно дурацкому - вы не понимаете, это другое. Мы-то всё понимаем и пора бы Майе Григорьевне уважаемой перестать будировать тему своей нереализованной псевдобогоизбранности на каждом шагу.

Чего уж там греха таить - в Майю Санду было инвестировано очень много с Запада и Востока, но она умудрилась "просрать" абсолютно все возможности, которые предоставлял и Вашингтон, и Брюссель, и Москва.

Своим объявлением (а медийная сетка Додона сначала понесла в массы, что экс-премьер поддержит принятие правительством ответственности, но потом пошла корректировать новостные полосы) Санду перекинула мяч на сторону социалистов, которые теперь должны или усмирить желание снова полить оппонентов грязью или, наоборот, объявить вольную и разругаться с правыми окончательно.

Согласно пятничной позиции Игоря Додона, или оппозиция "пользуется шансом" и приходит на заседание, на котором правительство принимает ответственность или, дескать, президент за себя не отвечает. То есть Игорь Николаич склонялся больше к идее, что всё же надо хорошенько разосраться.

До нас доносится, что в выходные дни западные дипломаты поработали со всеми сторонами конфликта. Теперь вопрос, насколько сторонам нужен конфликт, а насколько нужен мир.

До 14 часов понедельника, когда откроется или не откроется пленарное заседание парламента, еще можно закатить хороший такой скандал. Ну или объявить, что теперь уж точно придёт генпрокурор.

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