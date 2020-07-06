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Общество
А может Орхейлэнд закроем? А почему нет?
06.07.2020

Власти Оргеева и партия ШОР в своем систематическом саботаже распоряжений из центра неправы. Центр, закрывший глаза на ночные клубы, частные бассейны и прочие зоопарки в Кишиневе, но при этом насылающий орды в погонах в Оргеев, тоже неправ.

По сути дела, попахивающее коррупцией избирательное отношение центральных властей (эти клубы наши, пусть работают, а Орхейленд Шора - надо закрыть) провоцирует нежелание региональных властей подчиняться. Потому что регионалы совершенно справедливо рассуждают, что власти беспокоятся не за эпидемию, а за политических конкурентов. Это также провоцирует в целом недоверие населения и массовое игнорирование санитарно-эпидемиологических запретов. 

В результате Молдова в европейском топе заражений уступает только Швеции, где карантин вовсе не вводили. 

@Telegram MT


 
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