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Экономика
Поспела первая молдавская ежевика: сколько стоит килограмм ягоды
06.07.2020

Поспела первая молдавская ежевика. Правда, с опозданием на несколько недель. Предпринимательница Ирина Помпуш из села Телешу Оргевеевского района выращивает два сорта ягоды: ранний сильно пострадал из-за перепадов погоды.

В прошлом году Ирина Помпуш собрала более пяти тонн урожая ежевики, в этом году надеется на хотя бы половину: "Обычно мы продаем ежевику на ярмарках. В этом году неясно, будут они или нет. Мы начали ориентироваться на онлайн-доставку, сейчас все развивают это направление. Наша цена — 65 леев за килограмм".

Ежевика богата жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами. "Антиоксиданты вообще полезны для здоровья, но для омоложения — особенно. В ежевике высоко содержание витамина С и минералов. Она хороша для поддержания иммунной системы и очищения печени", - сказала нутриционист Кристина Череватенко.

По официальным данным на прошлый год, в Молдове ежевику выращивают на 160-ти гектарах земли.


 
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