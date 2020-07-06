Поспела первая молдавская ежевика: сколько стоит килограмм ягоды

Поспела первая молдавская ежевика. Правда, с опозданием на несколько недель. Предпринимательница Ирина Помпуш из села Телешу Оргевеевского района выращивает два сорта ягоды: ранний сильно пострадал из-за перепадов погоды.

В прошлом году Ирина Помпуш собрала более пяти тонн урожая ежевики, в этом году надеется на хотя бы половину: "Обычно мы продаем ежевику на ярмарках. В этом году неясно, будут они или нет. Мы начали ориентироваться на онлайн-доставку, сейчас все развивают это направление. Наша цена — 65 леев за килограмм".

Ежевика богата жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами. "Антиоксиданты вообще полезны для здоровья, но для омоложения — особенно. В ежевике высоко содержание витамина С и минералов. Она хороша для поддержания иммунной системы и очищения печени", - сказала нутриционист Кристина Череватенко.

По официальным данным на прошлый год, в Молдове ежевику выращивают на 160-ти гектарах земли.