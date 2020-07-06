Сериалу о Будулае — 40 лет: В главных ролях не было ни одного цыгана...

Актеры каких национальностей снялись в советском киношедевре, который вышел на экраны 40 лет назад, и как сложились их судьбы [видео]

Помните сюжет? Цыган Будулай в войну потерял семью. Думал, жена и новорожденный сын погибли в кибитке, которую раздавил немецкий танк – так ему передали. Но малыш уцелел, его нашла и вырастила простая деревенская женщина Клавдия Пухлякова. Спустя много лет Будулай нашел родного сына – сам, без поисковиков и программы «Жди меня» – и снова стал счастливым. С Клавдией. История очень трогательная. Главный герой – добрый, честный, справедливый и такой красавец! А какой в фильме цыганский колорит: наряды, песни, костры, лошади… Как же величественны донские просторы, где снимали фильм. А от мелодии «Встреча» слезы наворачиваются – хоть сто раз про Будулая пересматривай. В картине много героев-цыган, однако настоящих ромал на съемки старались не приглашать. В итоге в титрах собрался настоящий интернационал.

Будулай: молдаванин-однолюб

Кто сыграет Клавдию, режиссер Александр Бланк определился сразу – Клара Лучко. Нужна была настоящая казачка, и актриса как раз звездно сыграла в «Кубанских казаках». А вот Будулая долго искали. Пробовали Армена Джигарханяна и Николая Сличенко из знаменитого московского театра «Ромэн» – не подошли. Выручила Лучко – предложила молдавского актера Михая Волонтира, с которым пересекалась на съемках: «У него типаж – точно наш Будулай!». Так актер из провинции стал главным цыганом СССР.

Клара Лучко и Михай Волонтир дружили всю жизнь. Фото: кадр из фильма.

Михай Волонтир почти всю жизнь прожил в Бельцах и был едва ли не единственной достопримечательностью маленького городка. Даже в старости каждый день шел потихоньку с палочкой в родной драмтеатр, где больше полувека прослужил актером и режиссером, а по пути подкармливал сухарями собак, которых обожал. Его звали и в Москву, и в Кишинев – не уехал, хотя получал копеечную зарплату.

Сахарный диабет дал серьезные осложнения на глаза. Как-то зрение пропало на целых 10 месяцев, но Волонтир все равно выходил на сцену, практически на ощупь снимался в кино. А позже добавилась онкология. Деньги на лечение собирали всем миром, сделали несколько сложных операций. Актер умер в 2015-м в больнице, на руках у жены Ефросиньи Добындэ, с которой прожили 57 лет. Вместе играли в театре, вместе и в «Цыгане» снялись – у Ефросиньи была эпизодическая роль цыганки. Их единственная дочь Стелла сделала блестящую карьеру: работала в молдавском МИДе, потом дипломатом во Франции. У нее взрослая дочь Каталина.

Артист мечтал снять фильм-притчу о любви «Скиталец», который задумал еще в нулевых. Давно был написан сценарий, вместе с Кларой Лучко они должны были сыграть пару – как когда-то в «Цыгане». Но шли годы, денег на кино никто не давал. В 2005-м умерла Лучко, а через 10 лет не стало и Волонтира… Мечта не сбылась.

Ваня: донской казак, скиталец, бард

Роль сына Будулая стала для Алексей Никульникова – тогда еще студента Ростовского училища искусств – дебютом в кино. Паренек из Шахт (город под Ростовом-на-Дону) проснулся знаменитым, но шлейф «цыганского сына» не раз мешал его актерской карьере. Бывало, утвердят на хорошую роль, костюмы начинают шить, Алексей роль вовсю учит, и вдруг – отказ: мол, сверху сказали заменить на русского. И никому не было дела, что Алексей – самый что ни на есть русский, донской казак!

Роль сына Будулая стала для Алексей Никульникова – тогда еще студента Ростовского училища искусств – дебютом в кино. Фото: кадр из фильма.

В трудные 90-е подался в моряки, побывал во многих странах. Рассказывал в интервью, как два года прожил в Новой Зеландии: вел передачу на русскоязычном радио, работал маляром, строителем, курьером в ресторане, разделывал рыбу и крабов на рыболовецком судне, пел в храме. Пережил две личные трагедии: единственный сын погиб в 10 лет – попал под поезд, умерла от рака жена, с которой актер прожил счастливо 11 лет. Похоронил любимую накануне своего 55-летия. Это было 4 года назад.

Сейчас Алексей – актер Московского драматического театра «АпАРТе», телеведущий на православном канале «Радость моя». Иногда снимается в кино и сериалах, пишет и исполняет бардовские песни.

Настя: узбечка, реставратор вышивок

О Матлюбе Алимовой с начала 90-х ничего не было слышно. Ходили слухи, что обнищала, спилась. К счастью, все не так. В 2016 году 62-летняя Матлюба дала интервью сразу двум телеведущим – Татьяне Устиновой и Юлии Меньшовой. Красивая, яркая, стильная, позитивная, талантливая, молодая – словно не было всех этих лет после «Цыгана».

Цыганка Настя любила Будулая, но вышла за шофера Мишу. Фото: кадр из фильма

Совсем юной Матлюба Алимова блеснула в «Маленьких трагедиях» с Высоцким. Но роль Насти затмила даже Лауру. Она так правдоподобно сыграла, что цыгане ее своей считали, на улице останавливали. А у Алимовой ведь ни капельки романской крови: отец – узбек, мама – русская. С будущим мужем познакомилась во ВГИКе, была большая любовь. Но супруг замучил ревностью, и Матлюба ушла. Позже не раз ее звали замуж, но она отказывала: мол, сыта по горло. В 90-х осталась без ролей и вернулась из Москвы на родину.

В Ташкенте реставрировала старинные национальные вышивки, которые ей давали знакомые антиквары. Когда денег перестало хватать на жизнь, а квартиру опечатали за неуплату коммуналки, Алимова снова поехала в Москву. Ютилась у родной сестры. Одно время была на грани отчаяния. Спас московский священник, даже пустил пожить в монастырь. Обратилась к вере и только тогда обрела душевную гармонию. Актриса живет одна, детей нет. На жизнь зарабатывает реставрацией вышивок и дизайном одежды. Изредка снимается в кино. Одна из последний ролей – татарка-служанка Эльжбеты в «Тарасе Бульбе» (2009).

Усатый: осетин, односельчанин президента

Актер и режиссер московского цыганского театра «Ромэн» Олег Хабалов умер в 2013 году через три недели после 80-летия. До последнего работал. К юбилею сдал плановую постановку, вышел на сцену, хотя был уже плох (болезнь печени прогрессировала), говорил хорошие слова – прощался.

Помимо «Цыгана» Олег Хабалов снялся в известных фильмах «Визит к минотавру», «Табор уходит в небо». Фото: кадр из фильма

В театре прослужил полвека. После шестидесяти Хабалова как будто прорвало: стал писать пьесы, некоторые сам же ставил в театре. Интересно, что обычно записывал мизансцены будущих спектаклей в блокноте на коленях, пока ждал троллейбус по пути на работу. Его последняя пьеса «Футболист и цыганка», говорят, – история на уровне «Легенды №17»! Хабалова в театре обожали, называли Олежкой.

Как осетин оказался в цыганском театре, спрашиваете? Случайно, как часто бывает. Пришел на преддипломную практику, когда учился на режиссерском в ГИТИСе, помогал испанскому режиссеру Анхелю Гутьересу ставить «Кармен». Спектакль шел полным ходом, как вдруг ключевой актер написал заявление об уходе. Хабалов его подменил, так и остался в театре. К слову, родом он из села Хумалаг Северной Осетии, как и первый президент республики Ахсарбек Галазов. Вместе, говорят, играли в школьных спектаклях. Галазов умер за пару недель до юбилея Хабалова, тот очень переживал. Актера похоронили на Ваганьковском, рядом с женой.

Егор: армянин, литератор, переводчик

Егор – муж Шероло и друг Будулая. Фото: кадр из фильма

Для Рубена Овсепяна эта роль стала единственной актерской работой. Но в кино он не посторонний человек – по его сценариям сняты несколько фильмов. И все же в родной Армении Овсепяна больше знают и уважают как литератора, чьи рассказы, повести и романы переведены на несколько языков, и уникального переводчика, благодаря которому армянские читатели познакомились с творчеством Маркеса, Толстого, Чехова. Овсепян возглавлял Гостелерадио Армении и журнал «Норк», учрежденный армянским Союзом писателей. Был депутатом Национального собрания. Интеллигентнейший армянин, как его называют земляки, умер в 2016 году после тяжелой болезни. Ему было 77 лет.

Старая цыганка: русская киевлянка, графиня из ГУЛАГа

Худая, хищный нос с горбинкой, глубокие морщины, пронизывающий взгляд. Добавьте грим, и вот вам ведьма, загадочная старуха, цыганка, монахиня… Марию Капнист чаще всего именно на такие роли приглашали. В 1972-м прославилась на весь Союз, сыграв ведьм сразу в двух фильмах – «Руслан и Людмила» и «Пропавшая грамота», а в 76-м она – Изергиль в «Табор уходит в небо». В «Цыгане» роль совсем маленькая, но харизматичную актрису на экране невозможно не заметить.

Актриса Мария Капнист в сериале «Цыган». Фото: кадр из фильма

Мария Капнист – аристократка из старинного дворянского рода, до революции 1917 года жила в роскошном особняке в Петербурге. Друг семьи Федор Шаляпин учил маленькую Миру петь. А потом все рухнуло. 15 лет Капнист провела в лагерях, включая ГУЛАГ. В заключении родила дочь Радославу, которая выросла в детдоме. Была полностью реабилитирована, вышла на свободу в 44 года морщинистой, беззубой, седой, тощей… Жила в Киеве: ночевала на вокзалах, работала дворником. Как-то колоритную даму увидел молодой режиссер киностудии имени Довженко, пригласил в картину. Потом предложения посыпались как из рога изобилия. Роли, правда, неглавные, зато их было много. В 80 лет актриса попала под машину: из-за клаустрофобии боялась подземных переходов и переходила дорогу в неположенном месте.

Интересные факты

«Цыган» – вторая экранизация одноименного романа Анатолия Калинина, снял Александр Бланк. Первую создал Евгений Матвеев в 1967 году, где сам сыграл Будулая, а на роль Клавдии пригласил Людмилу Хитяеву.

Часть эпизодов снимали на родине автора книги – в хуторе Пухляковском (Ростовская область). Дом казачки Клавдии Пухляковой – настоящий казачий курень, построенный лет за сто до съемок. Он, говорят, до сих пор стоит. А вот кузня Будулая не сохранилась.

Узнав, что гонорар Клары Лучко – около 40 рублей в день, а у него всего 7, Волонтир заявил: «Не нужны мне подачки, буду сниматься бесплатно». Деньги ему, конечно, выплатили, согласно смете. А еще не захотел жить в райцентре, как все, а ночевал в хуторе, гулял с конем Громом, купался с ним в Дону, разговаривал…

Свадьбу Миши и Насти снимали в Усть-Донецке. В массовку пригласили настоящих цыган – выбрали на местном базаре человек 20. А на съемки явилось сто – целый табор! Потом ромалэ закатили в ресторане шикарный банкет в честь киношников, а наутро из отеля, где снимали номера для артистов, исчезли стаканы, простыни, полотенца и прочая мелочь. Пришлось дирекции картины возмещать убытки.

ЛИДИЯ ТКАЧ