„Правящая власть” - оппозиция, счет 1:1. Дополнительное время или пенальти?

„Таким образом, счет политического противостояния между правящей властью и оппозицией по важным вопросам, особенно в контексте президентских выборах, остаётся пока равным - 1:1. Последует ли дополнительное время и / или пенальти?...”

„Правящая власть”, или бывшая власть, если использовать строго юридическую терминологию, настойчиво желает взять на себя ответственность за четыре законопроекта, включая повышение заработной платы врачам и выделение пособий лицам с низкими доходами. В связи с этим на сегодня запланировано третье подряд заседание парламента.

Если оппозиция, все сегменты, присутствующие в законодательном органе, искренне мотивировали до сих пор свое нежелание голосовать за эту ответственность, то можно предположить, что и сегодняшнее заседание не соберет необходимый кворум. „Власть” прекрасно это понимает и все же настаивает на своем. Попытаемся понять, почему?

Почему „правящая власть” остается властью?

Но сначала объясним, почему продолжаем использовать понятие „правящая власть” даже в условиях, когда она практически не существует в классическом смысле этого слова. Во-первых, потому что бывшая власть продолжает иметь контроль над руководством Парламента, Постоянным бюро и парламентскими комиссиями. В этом смысле тандем ПСРМ-ДПМ продолжает поддерживать или даже руководить действиями правительства Кику. Вот почему, например, вопрос о принятии ответственности мигрирует с заседания на заседание до тех пор, пока бывшая власть нуждается в этом.

Во-вторых, бывшая власть неформально включает в себя очень важного политического актера, такого как глава государства Игорь Додон, который также имеет много рычагов для сохранения или изменения сфер влияния бывшей власти. Ясно, с каким „медведем” дружит и будет дружить Игорь Додон, и это идет на пользу не только прежней власти и нынешнего правительства но и ему самому. Соответственно, пока не будет доказано обратное, нам приходиться говорить о том же парламентском большинстве.

Власть и ее электоральная слава

Почему правительство (и парламентское большинство) продолжает стучать в закрытую дверь? Из-за очень хорошо взвешенных политических расчетов. Если оппозиция или ее часть проголосует за принятие ответственности, тогда вся слава, естественно, достанется властям, которые могут таким образом рассчитывать на расширение своего электората, а первой возможностью в этом смысле являются президентские ноябрьские выборы. На предстоящих выборах врачи, которые в последнее время стали категорией с большим влиянием в обществе, будут иметь большое значение, так же как и категория лиц с низкими доходами, большая по численности и политически ориентированная преимущественно на составляющие нынешней власти, которые проследят за тем, чтобы все знали благодаря кому они получают денежные ассигнования.

Власть и ее неформальный элемент теряет это преимущество, если упомянутые законы проходят через обычную парламентскую процедуру, потому что не ожидается, опять же, по политическим соображениям, чтобы какая-нибудь из составляющих оппозиции не проголосовала за них, и тогда заслуга будет принадлежать всем партиям, представленным в парламенте. Это состояние неопределенности скорее выгодно властям, которые будут использовать весь свой административный, информационный и пропагандистский потенциал для „очерчивания” профиля оппозиции как „врага народа” и „Альянса похитителей миллиардов”.

По тем же политическим соображениям и оппозиция не желает оставлять все лавры властям, даже если частично может проиграть настаивая на этой оборонительной позиции. Голосование означало бы признание более важной роли властей, что нанесло бы оппозиции еще больший ущерб. По тем же политическим соображениям оппозиция не является на заседания парламента, когда в повестку дня включен проект взятия ответственности.

Вотум против правительства в пользу властей

И это потому, что есть и другая причина. Власти ведут себя так, потому что хотят заставить оппозицию выдвинуть вотум недоверия против нынешнего правительства и принять его. Обычно, согласно закону, вотум недоверия проходит если принятие ответственности правительством не находит поддержки парламента, или, возможно, отставка правительства наступает автоматически в случае, если парламент официально отвергает принятие ответственности. В нынешней ситуации, когда нет классического парламентского большинства, властям со всеми ее формальными и неформальными составляющими скорее выгодна отставка правительства Кику, которое, по самым разным причинам, не сможет быть заменено новым. В этом случае нынешнее правительство продолжит свою деятельность.

Конечно, с меньшими полномочиями, но достаточными для поддержания административных ресурсов, необходимых для организации президентских выборов определенным образом. И даже если оппозиция, такая пестрая, найдет возможность, чтобы проголосовать за новое правительство, у главы государства есть достаточно рычагов, чтобы значительно отодвинуть его утверждение. Чем можно ближе к президентским выборам, ведь известно, что важные для выборов дела делаются не в день выборов, а задолго до него. Между тем, административные, информационные и пропагандистские инструменты не упустят возможность критиковать, мягко говоря, оппозицию, потому что она „бросила страну в хаос”. Принцип „чем хуже, тем лучше” будет работать в пользу власти со всеми ее составляющими.

Ловушка Конституционного Суда

У власти может быть и третья причина настаивать на сценарии принятия ответственности. Она может попытаться взять реванш за неудачу, которую она потерпела в случае взятия ответственности в начале пандемии, когда Конституционный суд был на стороне оппозиции, в том числе в отношении соглашения о российском кредите, которое серьезно испортил имидж властей как внутри страны, так и снаружи. Если оппозиция пойдет в КС и с этим проектом - взятием ответственности, тогда возможно, ей есть что терять в избирательном смысле, потому что, независимо от решения суда, процедура практического распределения денег может затянуться. Оппозиция проиграет даже если КС объявит взятие ответственности неконституционной, и скорее всего именно так и будет в условиях функционального парламента, имеющего исключительные прерогативы в принятии законов, таких как изменение бюджета. Может ли оппозиция желать себе такой победы в подобных условиях?

Таким образом, счет политического противостояния между правящей властью и оппозицией по важным вопросам, особенно в контексте президентских выборах, остаётся пока равным - 1:1. Последует ли дополнительное время и / или пенальти?...

Валериу Василикэ