А может досрочные выборы определят победителей?

Депутат от ПСРМ Адриан Лебединский заявил, что нет иного выхода из сложившейся ситуации в законодательном органе республики (когда депутаты переходят из одной партии в другую), чем досрочные выборы. Они же помогут решить и текущий политический кризис, когда невозможно сформировать в парламенте большинство, когда блокируются инициативы правительства, и когда кабинет министров могут в любой момент отправить в отставку.

Вместе с тем, депутат выразил сомнение, что КС вынесет положительный вердикт по этому вопросу. По словам Лебединского, с таким раскладом не согласны некоторые партии.

Он пояснил, что противятся такому сценарию те силы, которые теряют свой рейтинг ежедневно. Тем не менее, Лебединский отметил, что у социалистов нет поводов для беспокойства. А вот демократам будет сложнее. Досрочные выборы, считает гость эфира, предоставляют ДПМ шанс остаться парламентской партией и в дальнейшем. Сейчас это политформирование лишается доверия населения, потому что именно они потеряли своих представителей в высшем законодательном органе.

"Чтобы этот тренд остановился и рейтинг (Демпартии) окончательно не обрушился, лидерам ДПМ необходимо взвесить аргументы в поддержку досрочных выборов. Чтобы сохранить свои места в будущем парламенте", – подытожил Лебединский.

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