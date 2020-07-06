В благодарность от народа: особое внимание награждению врачей и медицинских работников.

|
|
...
|
Здоровье
Благодарность от страны и народа - при вручении Национальной премии в Молдове особое внимание уделят награждению врачей и медицинских работников.
Такое решение принял кабинет министров Молдовы.
В госбюджете страны уже найдены средства для премирования медиков, которые самоотверженно выполняли свой профессиональный долг на протяжении борьбы с пандемией COVID-19 в Молдове.
В правительстве отметили, что именно врачи и медработники с наибольшей самоотдачей стояли на страже здоровья населения, предпринимали все возможные усилия для спасения людей.
@rusputnikmd
Рекомендуем
Обсуждение новости
|