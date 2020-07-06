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Здоровье
В благодарность от народа: особое внимание награждению врачей и медицинских работников.
06.07.2020

Благодарность от страны и народа - при вручении Национальной премии в Молдове особое внимание уделят награждению врачей и медицинских работников. 

Такое решение принял кабинет министров Молдовы.

В госбюджете страны уже найдены средства для премирования медиков, которые самоотверженно выполняли свой профессиональный долг на протяжении борьбы с пандемией COVID-19 в Молдове.

В правительстве отметили, что именно врачи и медработники с наибольшей самоотдачей стояли на страже здоровья населения, предпринимали все возможные усилия для спасения людей.

@rusputnikmd


 
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