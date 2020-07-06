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«Женщина может потопить любой корабль»: На что намекает тоскующая Жасмин...
06.07.2020

Фото российской певицы в Инстаграме вызвало оторопь у фолловеров и подписчиков.

«Женщина — дитя моря. Манит стихийностью, глубиной и ласковыми объятиями нежных волн, но, если что не по нам — устроим шторм, цунами и потопим любой корабль, да, девчонки?» - написала российская певица Жасмин в Инстаграме.

Помимо всяких хвалебных комментариев, некоторые подписчики узрели какой-то намек на личную жизнь певицы. Ведь, как известно, в данный момент ее супруг Илан Шор скрывается от правосудия в Израиле, а Сара (это настоящее имя Жасмин) вынуждена сидеть с детьми в Москве.


То самое фото Жасмин в Инстаграме.

Самый неожиданный комментарий прозвучал в Инстаграме от подписчицы по имени lilianaumo:

«Есть такой сценарий. Очень недолговечный. Манит ласковыми объятиями нежных волн, начинаются отношения, потом устраивает цунами и после чего нормальные мужчины видят, что нежные волны были оболочкой и отправляют их обратно в море. Так, к сожалению»…

Тоже весьма странный намек, согласитесь.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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