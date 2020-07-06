Рынок недвижимости в Молдове и последствия пандемии. Интервью с Владом Мустяцэ

Рынок недвижимости пострадал от пандемии COVID-19, но сейчас ситуация нормализовалась.

Какое влияние оказала пандемия и как изменились требования продавцов и покупателей? Об этом в интервью сайту BizLaw.MD рассказал Влад Мустяцэ, глава Proimobil.md.

Насколько сильно пострадал рынок недвижимости от пандемии COVID-19?

Влад Мустяцэ: Для рынка недвижимости пандемия закончилась практически месяц назад. Покупатели стали снова почти такими же активными, как и в докризисный период. Даже в некоторых сегментах рынка спрос увеличился. Это говорит о следующем — независимо от того, с какими проблемами мы сталкиваемся, жизнь продолжает идти своим чередом.

Рост спроса связан с определенными объектами? Или какова динамика цен на данный момент?

Влад Мустяцэ: Цены на квартиры в старых многоквартирных домах продолжают снижаться, а цены жилья в домах (на которые повысился спрос) выросла на 10%. В целом, пандемия не оказала особого влияния на динамику цен.

Как изменились требования продавцов и покупателей в условиях кризиса?

Влад Мустяцэ: Похоже, что эпидемия, которая сопровождалась ограничениями свободы передвижения, заставила людей пересмотреть свои требования и приоритеты к жилью. Многие сейчас хотят купить или сменить свою квартиру на дом на земле в Кишиневе или в пригороде. Большим спросом пользуются апартаменты с террасами и жилье в многоквартирных домах, где есть большой двор, детская площадка, зоны для отдыха.

Сильно ли отличается динамика сделок во время пандемии по сравнению с предыдущим периодом?

Влад Мустяцэ: Конечно, в марте—апреле произошло значительное снижение количества сделок. Однако в мае ситуация начала нормализоваться, а в июне практически сохранилась тенденция предыдущих лет.

Насколько востребовано сейчас ипотечное жилье? Насколько я знаю, до карантина оно было вполне доступно.

Влад Мустяцэ: Что касается ипотечного жилья, рост на него продолжает в нашей стране расти. Ипотечные кредиты по прежнему популярны.

Более того, сейчас мы в партнерстве с крупнейшими строительными компаниями можем предложить нашим клиентам гораздо более выгодные с точки зрения условий кредиты — первоначальный взнос при покупке составляет менее 10%, с рассрочкой в течение 5–7 лет.

Предполагаю, что менеджеры по продажам в этот период работают особенным образом? Соблюдаются ли все санитарные нормы?

Влад Мустяцэ: Определенно! Вся команда выполняла установленные новые требования. Соблюдаются все санитарные нормы и меры предосторожности. Также гордимся тем, что наша команда постоянно находится в положительной динамике. В последнее время к нашей команде присоединилось очень много молодых людей, которые по разным причинам перепрофилировались и выбрали сферу недвижимости.

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