Цены, как в Европе: Сколько стоит попутешествовать по Молдове

По мнению потенциальных экскурсантов, основные минусы «local»-сегмента — это завышенные цены и отсутствие интересных достопримечательностей.

Нынешний год показал истинное положение молдавского туризма: при всем богатстве выбора, в нем нет внятной ниши категории «local». Отрасль, которая генерирует 2 млрд леев в год, не знает ни предпочтений местного туриста, ни его ценовой порог. Эти выводы были сделаны в ходе первого исследования рынка, представленного Агентством по инвестициям.

Все понимают: молдавский внутренний туризм и бизнес — понятия мало совместимые. Официально этот сегмент обслуживает 46 тыс. экскурсантов в год. И время от времени даже показывает какую-то динамику. В прошлом году, к примеру, рост составил 15% - абсолютный рекорд для пробуксовывающей ниши «local».

Но статистика умалчивает о том, что наш турист привык обходиться без посредников. Его принимают винодельни, агропансионы и загородные рестораторы напрямую, без участия турагентств. Большой вопрос, сколько на нем зарабатывают монастыри? Или те же event-организаторы в рамках 50 фестивалей, которые проводятся в стране с мая по октябрь?

Неизвестно сколько в Молдове туристических маршрутов. В бывшем Агентстве по туризму их значилось 20, из них коммерческих - максимум три, остальные фигурировали «для плезиру».

Старый Орхей

В республике нет ни одного действующего Национального парка. Лет пять назад у нас был зарегистрирован первый Национальный парк «Орхей», площадью в 33 тыс. га. В него включили часть территорий Орхейского, Стрэшенского, Кэлэрашского и Криулянского районов. Парк передали под контроль Агентства «Moldsilva» и умыли руки. На деле «Орхей» - не действующий проект. У него нет ни администрации, ни бюджета, ни плана развития.

Почти не приживаются туристические кластеры. В Молдове этот бизнес пыталась оживить Ассоциация развития туризма, которая, при помощи польского гранта, нащупала агротуристический потенциал в семи зонах. Но лишь четыре из них зарегистрировались официально. И, как выяснилось позже, не столько для развития местного туризма, сколько для привлечения грантов.

Старый Орхей

Единственный раскрученный проект сегмента «local» — резервация Старого Орхея. Только за последние три года по линии USAID в него влили свыше $300 тыс. Ежегодно эта зона принимает порядка 25 тыс. туристов. Один этот факт позволяет инвестировать до 1 млн леев в каждый новый агропансион, появляющийся в Требужень и Бутучень.

На Старом Орхее стабильно зарабатывали все, но туроператоров он интересовал только в рамках въездного туризма. Сектор официально обслуживает 20 тыс. иностранцев в год, которые оставляют в Молдове порядка $500 млн. Однако за полгода полного простоя у 300 турагентств не осталось иллюзий: или местный турист, или банкротство.

По этой причине исследование Агентства по инвестициям отрасль ждала, как никогда. Оно показало, что 70% респондентов заинтересованы в посещении туристических мест внутри страны. При этом 64% предпочитают активный отдых. Порядка 34% выбрали семейный туризм, 32% - культурно-развлекательный, 30% - исторический. Наших людей мало интересует «dark»-туризм (места захоронений), который занимает не более 1%. Не особо интересен им сельский туризм (4%), а также местные музыкальные фестивали (6%).

Гагаузия

По мнению потенциальных экскурсантов, основные минусы «local»-сегмента — это завышенные цены и отсутствие интересных достопримечательностей.

По словам директора агентства «Cisteacova-Tur» Людмилы Чистяковой, цена пакета в этом году повысилась. «Если год назад стоимость обеда на небольшой винодельне была в пределах 250 леев, то сейчас он оценивается уже в 400 леев. Ценник напрямую зависит от инвестиций, которые были вложены в ту или иную усадьбу. С услугами гида и транспортом стоимость однодневного тура подскочила до 700 леев на человека. Если речь идет о ночевке, тур дорожает на еще на 500 леев, за счет размещения и дополнительного питания. То есть речь идет минимум об 1 тыс. леев за однодневный пакет — это те деньги, которые местный массовый турист никогда не направлял в «local»-сегмент».

Здание усадьбы Вилла Мындык

Гэлешть и Гэлештий Ной

Думитру Слоновский, чье агентство «Magenta Consulting» проводило исследование, наоборот, уверен в платежеспособности молдавского туриста. «Наш опрос показал, что за однодневный тур по Молдове люди легко готовы заплатить от 700 леев. Эта сумма сопоставима с ценником в некоторых странах ЕС, где он варьирует в пределах 35 евро. Обнаружилось и то, что 70% туристов категории «премиум» согласны заплатить 1-1,5 тыс. за один день экскурсии, включая транспортные расходы и обед. При этом их интересует какой-то познавательный эксперимент — участие в мастер-классе по тому же лозоплетению, сбору мёда или приготовлению национальных блюд. Половина из опрошенных выбрали комфортабельный отдых, а это дает надежду на развитие смежным отраслям».

Такие данные воодушевили некоторых операторов. Так, представитель агентства «Vizit Moldova» Александрина Банарь считает, что 1,5 тыс. леев за однодневный пакет — сумма реальная в случае индивидуальных туристов или небольших туристических групп, путешествующих на машине. В остальном, речь может идти максимум о 600 леях, в зависимости от программы. Это — потолок «local»-туризма, который ограничен одним экскурсионным днем.

Несмотря на противоречивость цифр, предприниматели задумались. Многие из них уже готовы адаптировать программы, разработанные для иностранцев, под местного туриста.

Генеральный директор компании «Tatrabis» Эмилиан Дзугас отметил, что это не так просто, учитывая разную платежеспособность в категориях «incoming» и «local». «Проблема в том, что мы не знаем, есть ли в Молдове массовый local-турист, - отметил оператор. - «Magenta» представила слишком невероятные цифры — 1-1,5 тыс. леев за один день отдыха. Т. е. семья из трех человек готова выложить 3 тыс. леев за однодневный пакет! У нас самые дешевые экскурсии стоят 35-40 евро, при этом ими никогда не заинтересовывались молдавские экскурсанты.

Как incoming-оператора, нас знают в Дании, в Великобритании, в Японии, в Италии, но в сегменте внутреннего туризма наша компания почти не востребована. Поэтому главный ответ, который мы хотели получить от этого исследования: нуждается ли молдавский турист в турагентстве? Оказалось, что лишь половина (48%) путешествует самостоятельно, а это хороший тренд. Именно поэтому мы намерены переключится на местных экскурсантов, предложив им диверсифицированный продукт».

По словам г-на Дзугаса, основное массовое предложение будет разделено на четыре части: активный отдых (каякинг, стрельба, пешие туры), винно-гастрономический туризм, комбинированный исторический и гастрономический, а также family-тур. При этом компания подумывает о разработке фуд-боксов — специального питания для путешественников.

«Нам предстоит воспитать своего туриста, показав ему не только познавательные возможности, но и специфику работы турагентства. Люди не понимают, как формируется цена, ошибочно полагая, что мы устанавливаем наценку на каждую услугу, включенную в пакет. Это не так: компания зарабатывает не на наценке, а на скидке (он же комиссион), которую получает от своих партнеров — виноделов, отельеров, рестораторов, транспортных компаний. Обычно она варьирует в пределах 5%-15% и для конечного потребителя абсолютно не ощутима.

Наш турист должен понять, что за 35 евро он не сможет посетить за один день Гагаузию и Приднестровье, с обедом в усадьбе села Конгаз, дегустациями в «Comrat-Vin» и на тираспольской осетровой ферме «Акватир». Большая часть таких объектов недоступна для «дикого» туризма, как самого ненадежного в коммерческом аспекте».