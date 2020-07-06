Внимание, Кишинев! Орудует банда аферистов!

Дело происходит в Кишиневе. Предположительно банда аферистов «пробивает» хозяев квартир и домов. Предлог, под которым эти люди попадают в квартиры и добывают информацию в разговорах с жильцами, - продажа одеял.

– Будьте осторожнее! Я слышала такие истории и вот столкнулась лично. Вчера мне постучала в дверь блондинка, потрепанная жизнью, и предложила купить одеяло. Была послана. Это не помешало ей стучать в остальные двери. Когда я услышала, что она разговаривает с соседкой, я вышла в подъезд. Соседка, – и это отдельная песня, – мило рассказывала ей, кто живёт у нас в подъезде.

Я сказала, что иду вызывать полицию. Тётка слиняла. Под подъездом ее ждала машина, полная мужиков. Предупредите соседей, родителей, знакомых не открывать двери и, тем более, не пускать в квартиру. В лучшем варианте вы купите втридорога одеяло, в худшем... думайте сами. Берегите себя. Машина серая Тойота, номер BSD 485, - пишут кишиневцы в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу