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Внимание-внимание, говорит Гацкан
06.07.2020

Штефан Гацкан отозвал жалобу в Генеральную прокуратуру. Об этом экс-депутат заявил в соцсетях на видеозаписи. По словам Гацкана, ранее он запросил государственную охрану для обеспечения безопасности себя и своей семьи.

– У нас все хорошо. Я хочу сообщить вам, что запрос, поданный в Генеральную прокуратуру 30 июня, отозван. Да, я попросил охрану для защиты меня и моей семьи, потому что это было необходимо на этом этапе. В скором времени я вернусь в страну, – сказал Гацкан.

Ранее Гацкан сдал депутатский мандат, а затем покинул Молдову.

Подготовил Михаил Генчу


 
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