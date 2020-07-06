Коронавирус в Молдове – ситуация на 6 июля

Ситуация улучшается - количество выздоровевших увеличилось на треть. Число новых зараженных уверенно снижается. Активными числятся еще 6 514 случаев заболевания вируса нового типаCOVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за последнюю неделю наблюдался спад новых зараженных, и снижение достигло 24% в сравнении с предыдущей неделей.

В сегменте выздоравливающих также наблюдается положительная динамика, их число выросло на 30%.

Также, в сравнении с маем месяцем, когда было зарегистрировано 2 050 новых пациентов, в июне было зафиксировано 1 564 новых инфицированных.

Таким образом, количество выздоровевших пациентов с COVID-19 на прошлой неделе выросло на 28% и достигло в абсолютном выражении 10.718.

Сократились на 9% число смертельных исходов. Показатель заболеваемости снизился до 0.86.

Сообщается о трех случаях, когда пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусом нового типа.

В первом случае умерла жительница Кишинева в возрасте 79 лет, переведенная из горбольницы в больницу Скорой помощи.

Во втором случае это был мужчина в возрасте 84 лет из Кишинева, интернированный в городскую больницу.

Замыкает сегодняшний список умерших мужчина в возрасте 55 лет, которого 12 июня перевели из центра COVID-19 также во вторую городскую больницу.

Автор: Михаил Генчу