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Политика
Кику призвал оппозицию не блокировать работу парламента
06.07.2020

Премьер-министр Ион Кику призвал оппозицию не блокировать работу парламента и дать возможность правительству работать. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на брифинге в понедельник утром, после еженедельного совещания с президентом и председателем парламента.

"У оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы блокировать работу парламента. Процедура утверждения законов путем принятия правительством ответственности перед парламентом является абсолютно законной, у оппозиции нет никаких оснований для того, чтобы не дать возможность правительству представить принятые законы и работать дальше", - подчеркнул Кику.

Он вновь подверг критике действия оппозиции, заявив, что имеет ввиду "Майю Санду и ее партнера Андриана Канду".

Премьер-министр выразил надежду, что намеченное на 14.00 заседание парламента в понедельник состоится.

"Я надеюсь, что эти политики будут думать о стране и дадут возможность правительству работать. Если оно вновь не состоится, то мы обсудим, как быть дальше. В любом случае очевидно, что этот парламент дискредитировал себя в глазах общества и нужно принять решение о его роспуске, используя любой законный путь для этого", - заявил премьер.

Он напомнил, что принятые правительством под свою ответственность законы предусматривают внесение поправок в закон о бюджете. Они направлены на повышение заработной платы медикам и некоторым другим категориям бюджетных работников, оказание материальной помощи пенсионерам и ряд других социальных выплат. Поправки в бюджет включают и получение помощи от Европейского союза в размере 100 млн. евро.

"Если поправки в бюджет не будут приняты, мы не сможем получить эту помощь. Точно также Майя Санду ранее заблокировала получение российского кредита. Это свидетельствует о том, что им все равно, откуда идет помощь - с Востока или с Запада, от Евросоюза - они хотят, чтобы в стране было плохо", - подчеркнул Кику.

Лидер Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду ранее заявила, что фракция ее партии готова голосовать за принятие предложенных правительством законов, при условии, что правительство отменяет свое решение о принятии ответственности перед парламентом и представляет законы в обычной парламентской процедуре. Правительство отказывается менять свое решение, ссылаясь на то, что в парламенте нет большинства. Намеченные на четверг и пятницу заседания парламента были сорваны из-за отсутствия кворума.


 
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